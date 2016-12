2

nu e nevoie de adunare generala

Tabelul cu socotelile de intretinere, este afisat cu toate cheltuielile defalcate. Sau asa ar trebui sa fie. Sa calculeze persoana in cauza cit da pe caldura, cit pe apa calda si rece, cit la femeia de servici, cheltuielile de adm., lift (daca are) si iluminat etc. Apoi sa compare cu cheltuielile altor familii de pe scara. Se va lamuri. In ce priveste "Piata Victoriei", postata de "diktatura", cred ca este fan martzafoiul nazist tzopaitor. Obligatia de a sista ajutoarele pentru RADET vine de la FMI. Nici uslasii nu pot face nimic. (Am vazut ce-a patit Ungaria, care s-a opus citiva ani. Nu prea multi.) Dar maninca merda, ca sa incerce sa cistige prostii de partea lor. (Ca de obicei.) Oricum, problema socotelilor facute de RADET este de notorietate. Toata luma se plinge. Pentru ca simt cutitul la os (sau funia la par) si incep sa fure ca-n codru. Ca sa nu dea faliment. Solutia este debransarea si centrale proprii! Veti avea caldura mult mai ieftina. Este surprinzator cum statul roman nu a reusit 22 de ani sa-i disciplineze. Si nici n-or sa reuseasca! Noroc cu FMI ca obliga la solutii radicale. Repartitoare aveti, stimata doamna? Daca nu, ce asteptati? Daca da, mai opriti-le, macar din cind in cind!(Radet-ul, daca vrea sa fie eficient, sa izoleze toate tevile, sa schimbe instalatiile inveechite, sa dea afara din tesa si sa micsoreze salariile. dar cum sa faca ultimele doua chestii? Altfel, falimentul va maninca. Boala lunga, moarte sigura. Si voi o clociti de vreo 2 decenii!)