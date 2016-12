Colțul constănțeanului supărat

22 Decembrie 2011

Regretul cititoarei noastre, Dorina Coman, este că ade-văratele tradiții românești legate de Nașterea Domnului se atenuează de la an la an, iar marea sărbătoare a Crăciunului este așteptată de mulți pentru cele câteva zile libere sau pentru petreceri în cluburi sau prin alte locuri, a căror legătură cu spiritul acestei sărbători este forțată: „Sunt supărată că lumea nu mai are răbdare să asculte poveștile străvechi legate de Crăciun. Românii sunt ospitalieri, veseli în aceste zile, mai buni, nu neg asta, însă închid porțile când vin colindătorii, la biserică nu prea merg, că, deh, au atâtea pregă-tiri de făcut, atâtea daruri de cumpărat! Chiar dacă preoții ne sfătuiesc să nu uităm de adevăratul spirit al Crăciunului, că fiecare creștin trebuie să se pregătească din timp pentru Nașterea Domnului prin post, rugăciune, fapte bune, multora, aceste lucruri ni se par ușor plictisitoare”.Puțină decențăDe departe, cea mai mare dezamăgire a Dorinei Coman provine de la aspectul, imposibil de negat, că sărbătoarea Crăciunului îmbracă mai degrabă o haină comercială, decât una spirituală. Nici nu e prea greu de observat că febra cumpărăturilor este o stare omniprezentă în această perioadă: „E normal și omenește să te aprovizionezi cu diverse lucruri pentru zile atât de importante, dar ar fi bine s-o facem mai potoliți. E o nebunie în magazine, am văzut oameni îmbrâncindu-se, înjurându-se, nu le mai ajungeau rafturile… Mă întristează aceste lucruri de Crăciun. De noi depinde să fim un pic mai decenți, chiar mai buni, că astea nu costă bani…”.E nevoie de colindeMai are lumea nevoie de colinde? Tinerii, în mod special, preferă cluburile în noaptea de Crăciun. Cititoarea noastră consideră că tot de la părinți provine încălcarea tradițiilor și că ei ar trebui să facă un efort pentru ca magia Crăciunului să fie trăită în familie, nicidecum în discotecă: „Nu pot să-i condamn, fiecare procedează cum simte, dar e păcat să ne îndepărtăm de tradiție, chiar dacă la modă sunt alte lucruri. Nu moare nimeni dacă ocolește clubul în seara de Crăciun!”.