Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Vlad n-o să înțeleagă niciodată de ce, chiar și în condițiile unui an agricol cu producții de-a dreptul record, magazinele noastre sunt tot pline de produse alimentare din mai toate țările spațiului comunitar. Și când spune magazine, se referă atât la hipermarketuri, cât și la micile magazine de cartier: „Nu spune nimeni să nu se facă și import. Dar să găsești pe raft numai legume și fructe aduse din alte țări, în condițiile în care ale noastre se strică pe câmp sau zac prin beciu-rile țăranilor mi se pare o imensă nedreptate. Toți spun că nu avem nu știu ce politică de sprijin pentru producătorii români. Păi, cine ne oprește s-o facem? Eu cred că numai interesele unora și ale altora, desi-gur, persoane sus-puse, care știu ele de ce încurajează chestiile astea. Sau poate ne sunt impuse, mai știi? Orice ar fi, mi-e rău când îi aud spunând că dacă vrem fructe și legume românești, să mergem la buticurile de cartier. Oare n-au avut curiozita-tea să intre într-un magazin mai mic și să constate că situația e aceeași?”.Situația din piețe, și mai nedreaptăDin păcate, micii producători nu sunt eliminați doar din lanțurile ma-rilor magazine, ci și din piețe. Chiar și în condițiile economiei libere, cititoa-rea noastră consideră că în piețele tradiționale nu ar trebui să fie permisă comercializarea legumelor și fructelor de import: „Măcar aici să aibă loc țăranul nostru, să vândă el la tarabă, să-și ia banul, nu inter-mediari tuciurii sau mai știu eu cine”.Părerea Nicoletei Vlad este că atâta vreme cât producătorii autohtoni vor fi ignorați, pe rafturile hipermarketurilor se vor… lăfăi tot merele altora, în vreme ce ai noștri vor continua să-și plângă sărăcia: „Se spune că sărăcia apare din nemun-că. Este vorba despre nemuncă la acești oameni care asudă aproape în tot timpul anului ca să producă ce produc? E un mare cerc vicios, trebuie rezolvat, măcar munca să aducă bani!”, conchide femeia, care tinde să creadă că totul se întâmplă din cauza eliminării intenționate a micilor producători de pe piața românească, situație care trebuie să înceteze și, odată cu ea, și un pic din sărăcia actuală…