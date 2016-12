Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Marţi, 06 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cristina Apostol este intrigată de situația în care se află fiica sa, absolventă de liceu, ale cărei încercări de a se angaja ca simplă casieră au tot eșuat. Motivul? Din numărul mare al cererilor de angajare, angajatorii au preferat să le cedeze, fie și postul de casier, absolvenților de facultate: „Nu am nimic împotriva celor cu facultate, am o problemă că ei sunt foarte, foarte mulți. Iar majoritatea, asta am citit prin ziare, au trecut prin facultate ca gâsca prin apă, habar n-au cu ce se mănâncă meseria în care sunt licențiați, dar câștigă teren, pe bază de diplomă, în fața unor copii ca fiică-mea, care nu și-a permis să facă o facultate din cauza problemelor din familie. Aici e marele necaz”.Angajați cu facultate și unde nu este nevoieCititoarea noastră crede că se întâmplă astfel de lucruri din cauză că angajatorii sunt, practic, nevoiți să opteze pentru persoanele supracalificate chiar și acolo unde nu este nevoie, din simplul motiv că au de unde alege. Pornind de la această realitate, femeia crede că nu va trece mult timp până când chiar și posturile care nu necesită niciun fel de calificare vor fi ocupate de licențiați: „Nu m-aș mira ca mâine, poimâine, ca să te angajezi îngrijitoare, o să ți se ceară diploma de facultate. Poate exagerez un pic, dar cam așa stau lucrurile. Eu cunosc tineri cu facultate care muncesc ca ospătari, barmani, prin comerț, îngrijesc copii sau bătrâni…”.Din păcate, studiile superioare nu exprimă, în cazul multor absolvenți cu diplomă, garanția unor cunoștințe temeinice, în anumite domenii, și cu toate că deprinderile unor tineri fără facultate sunt mai mari ca ale unui licențiat, tot cel din urmă va câștiga. Iar valoarea i-o dă, cel puțin deocamdată, acel petec de hârtie care se numește diplomă.