Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 23 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La vârsta și ora la care ar fi trebuit să se afle într-un pătuț cald, un bebeluș de câteva luni este scos la înaintare de mama sa, pe post de… material de stors bani și lacrimi. Problema e că fetișcana care-l poartă neglijent în brațe are ea însăși chip de copil. Copiii cu copii în brațe la cerșit, cam aceasta este imaginea de care cititorul nostru, Adrian Duciu, are parte de câteva seri, la ore de trafic infernal, când oamenii se întorc de la muncă (în jurul orei 17,00), în perimetrul trecerii de pietoni din inter-secția Trocadero din Constanța. Dar ceea ce îl înspăimântă cu ade-vărat este că cerșetoarea face slalom nu doar printre mașinile stațio-nate, ci și printre cele încă aflate în mișcare. „Tânăra își poartă bebelușul în brațe ca și când ar fi o păpușă, truc posibil, căci ima-ginația cerșetorilor nu are limite. Deși traficul era amețitor, avea o abilitate extraordinară de a se strecura printre mașini. Cu un ban de la unul, de la altul, cât o ajuta semaforul, nu ierta niciun șofer. Curios e că și după ce mașinile demarau în trombă, ea tot în trafic rămânea, fără să ia în calcul că putea fi oricând lovită de vreun șofer, fie grăbit, fie care nu o observa la timp. Am întrebat-o de ce face asta și, în loc de răspuns, a schimbat direcția. Probabil că dacă oamenii legii vor monitoriza această intersecție, șoferii vor fi scutiți de emoții atât de mari. Întuneric, ceață, iar ființa aia apare ca din pământ!”.Este adevărat că cerșetoria este pedepsită cu amendă de până la 500 de lei, însă oamenii legii spun că acești bani nu sunt aproape niciodată achitați de cerșetorii surprinși la... muncă, fie că sunt copii sau adulți. Așa se face că ei continuă să-i șicaneze pe parti-cipanții la trafic, printre mașini. Din cauza pericolului pe care-l prezintă, ei trebuie urgent puși la punct de oamenii legii. Iar dacă se dorește acest lucru, cititorul nostru este convins că s-ar putea găsi și metode mai eficiente.