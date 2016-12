Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Joi, 17 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Credincioșii știu că pomenirea la sfintele slujbe bisericești, atât a celor în viață, cât și a celor plecați în lumea de dincolo, ocupă un loc important în spiritualitatea ortodoxă. Din păcate, unii vehiculează ideea că pomelnicul trebuie musai însoțit de o sumă de bani, iar dacă aceasta lipsește, el ajunge direct la coș: „Suntem în post, merg mai des la biserică decât în restul anului, sunt slujbe mai speciale, care mă ajută să mă simt mai bine și să trec mai ușor peste necazuri. Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu las un pomelnic, plus niște bani. Problema e că am mari necazuri financiare și nu mai pot să plătesc pomelnicul, la care nu vreau să renunț. Cineva (adică o doamnă care vinde lumânări) mi-a spus că oamenii lasă bani pentru pomelnice, dându-mi de înțeles că pentru așa ceva pot să fac un mic efort și să las cât pot acolo, de leac. Au vreo legătură banii cu rolul pe care îl are un pomelnic? Am văzut la televizor niște lucruri în care au fost implicați unii preoți, care nu mi-au plăcut. De aceea cred că este datoria mea de credincios ca să atrag atenția asupra acestui lucru, așa mi se pare corect, dacă tot suntem în post. Sper să nu supăr pe nimeni” (Maria Marin).Responsabilitatea preotuluiPreotul paroh Vasile Vasile, de la Parohia Sfânta Cuvioasa Paras-cheva din Năvodari, a confirmat că un loc important în spiritualitatea ortodoxă, atât pentru cei vii, cât și pentru cei adormiți, îl reprezintă pomelnicele formulate de credincioși. Astfel, atât în rugăciunea particulară, cât și la slujbele divine oficiate în sfânta biserică sau în afara ei, momentul citirii pomelnicelor este considerat unul important și special, căruia i se acordă maximă atenție, atât din partea slujitorilor sfințiți, cât și din partea credincioșilor.În niciun caz citirea pomelnicelor nu este condiționată de vreo sumă de bani. De asemenea, cei care nu-și permit să aprindă măcar o lumânare nu trebuie să-și facă o culpă din asta, important este să calce pragul bisericii, să asiste la slujbă, să se roage, nicidecum să se simtă obligați să facă donații bisericii dacă nu au și posibilitatea. Credincioșii trebuie să aibă siguranța și mulțumirea că pomelnicul și rugăciunea lor au ajuns acolo unde trebuie, așteptând de la Dumnezeu mare și multă milă, iar responsabilitatea totală asupra citirii pomelnicelor revine indiscutabil preotului.