Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 16 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Probabil că toți cei care compar în fața unui complet de judecată, după ce ies din sală încep să analizeze la rece atitudinea judecătorului. Și, în funcție de felul cum l-au simțit - mai simpatic sau mai urâcios - încearcă să intuiască și sentința pe care o vor primi.Puțini sunt cei care în astfel de situații și-ar pune problema dacă judecătorul care trebuie să le soluționeze dosarul are vreo legătură de rudenie cu cei cu care se află în conflict. Chiar dacă astfel de cazuri sunt mai rare, s-ar părea că ele există. O asemenea suspiciune o are și Sanda Ion: „Sunt foarte, foarte supărată și nu știu cum să-mi ajut fata. După ce a murit ginerele meu, fiică-mea se judecă cu fratele lui pentru un teren intravilan de 600 de metri pătrați din curtea socrilor.Am auzit că dacă un judecător este rudă cu cei care se judecă nu mai are voie să meargă mai departe. Cum se procedează? Avocata nu prea e de acord, dar eu vreau să știu ce trebuie să facă fiică-mea în acest caz”.v v vIuliana Apostol, specialist în științe juridice, ne-a confirmat că judecătorul poate fi recuzat, însă numai în anumite condiții. Propunerea de recuzare se va face verbal sau în scris pentru fiecare judecător în parte și înainte de începerea oricărei dezbateri. Când motivele de recuzare s-au ivit după începerea dezbaterilor, partea va trebui să propună recuzarea de îndată ce acestea îi sunt cunoscute. Judecătorul împotriva căruia e propusă recuzarea poate declara că se abține.Recuzarea judecătorului se hotărăște de instanța respectivă, în alcătuirea căreia nu poate să intre cel recuzat. În cazul când din pricina recuzării nu se poate alcătui completul de judecată, precum și în cazul când recuzarea privește pe toți judecătorii unei instanțe, aceasta se judecă de instanța la care se îndreaptă calea de atac respectivă.