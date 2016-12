Colţul constănţeanului fraierit

1

fraieritului

d-nul fraierit poate dintr-un egoism specific doreste ca pt cat a dat (o zi de manifestatie )sa fie numit erou si sa primeasca inzecit ! D-le fraierit ,apreciez faptul ca ati iesit in strada o zi (altii nu s-au deranjat sa o faca ),dar au fost persoane care au stat toata iarna in strada (printre care eu si familia mea )dorind ca si dv o ziata mai buna si eliminarea ciumei portocalii Regimul Ponta nu aspus ca "va curge lapte si miere "ci ca va incerca sa indrepte macar o parte din raul facut poporului ,de ciumatii lui Base Cu pasi mici ,e adevarat ,incearca sa se tina de promisiune Ar putea sa faca mai mult ,daca ar fi lasat de Base,care e Gica -contra in tot ceea ce Ponta ar vrea sa inteprinda Deci sa lasam actuala putere sa isi faca treaba si "sa numaram bobocii toamna " si nu sa facem bilantul la doua luni de la investire ! Cu portocalii am asteptat mult prea multi ani si acum sunteti mult prea nerabdatori Nu cumva parerile dv sunt insuflate de culoarea portocalie ?Eu nu am agreat PSD-ul niciodata si sunt printre putinele persoane care nu l-am votat pe Ilici ,dar cred ca Ponta e o generatie mai tanara ,cu o alta viziune care va aduce un suflu nou in viata romaneasca Daca ne va dezamagi si el ,poporul il va taxa drastic ,pt ca a dat prea multa clementa unor circari si s-a saturat de comeianti de joasa clasa Timpul isi va spune cuvantul deci ,"putintica rabdare ,stimabile !"