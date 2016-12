Colita, urmarea unei vieţi dezordonate

Medicul de gardă

Colita, urmarea unei vieți dezordonate

„Mă balonez, mă constip, am probleme de genul ăsta de vreo trei ani, de când obligațiile de familie mă fac să lucrez în două locuri. Am ajuns să mănânc o dată pe zi și atunci pe fugă, dar nu mi-am făcut timp să merg la medic. Ce-mi recomandă medicul de familie în situația asta?” (Ica Muscalu).v v vDr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, ne-a explicat că simptomele cele mai des întâlnite din cauza cărora pacientul care are colită cere părerea medicului sunt tulburările de tranzit intestinal persistente, precum constipație sau diaree, dar și balonările sau durerile abdominale. Colitele nu sunt altceva decât manifestări a ceea ce în medicină se numește sindrom de intestin iritabil. Aceste manifestări pot fi tulburări la nivelul tubului digestiv, dar și semnul altor afecțiuni mai grave.Într-adevăr, stimată doamnă Muscalu, medicul a confirmat că ritmul trepidant al vieții actuale, implicit stresul pe care îl presupune un stil de viață mai dezordonat contribuie din plin la alimentarea acestei boli, dar și a multor altor afecțiuni, în general. De aceea, vă recomandă să renunțați la obiceiul de a mânca pe fugă sau o singură dată pe zi. Cât privește alte cauze care favorizează colita, acestea pot fi și consumul excesiv de alcool, fumatul, dieta bazată pe pră-jeli sau produse de tip fast-food, toate fiind la fel de implicate în apa-riția sindromului de intestin iritabil.Dincolo de aceste lucruri, specialista vă recomandă să cereți părerea unui medic gastroenterocolog, pentru a nu vă complica și mai mult starea de sănătate, mai ales că, și în continuare, va trebui să lucrați în două locuri.