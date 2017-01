„Şcoală multă şi proastă, sau carte puţină şi bună?“

„Școală multă și proastă, sau carte puțină și bună?“

Ca unul care a avut ocazia să vadă cum funcționează sistemul de învățământ aerican, ing. Nicolas Merea consideră că face un gest de bun simț dacă propune, pentru salvarea școlii românești, aflată într-o eternă degringoladă, modelul american de educație, aplicat cu succes de peste trei decenii: „Orice țară normală are nevoie de oameni normali, corecți, capabili să producă ceva util pentru societate, nu neapărat de genii, cum se pare că dorește să producă școala românească. Altfel nu se explică de ce bieții copii români sunt bombardați, de ani și ani de zile, cu atât de multă materie cât creierul unui om normal nu o poate prelucra!”.Așa cum americanii au înțeles la timp că elevii nu pot fi sufocați cu informații inutile și că e nevoie să li se predea lucruri esențiale, pentru ca acestea să rămână într-adevăr înmagazinate vreme îndelun-gată în creierul lor, tot așa speră ca și românii să urmeze, nu doar în declarații, ci concret, modelul american. „Se tot spune că se mizează pe cultura generală, că americanii au multe lacune pe această linie. Așa o fi, dar cum se face că americanii manevrează cu ochii închiși cele mai teribile sisteme informatice, lucruri la care elevi români sufocați cu materie nici măcar nu au ac-ces, darămite să le mai și stăpânească! Chiar dacă perfor-manțele elevilor americani, în general, sunt discutabile comparativ cu ale românilor, totuși, uitați-vă cât de departe e America față de România! Și-atunci, le dau o temă de reflecție oficialilor români și-i întreb cum e mai bine, școală multă și proastă, sau carte puțină și bună?”.Elevi obosiți înainte de vremeCititorul nostru are o nepoată în clasa a V-a, elevă la o școală cu ștaif din Constanța, care, după două luni de la începerea anului școlar este deja obosită. Ca să poată urma și liceul în această școală va trebui să obțină note extrem de mari la toate materiile, pe parcursul celor patru ani: „Oare nu ar fi mai bine s-o lăsăm mai moale cu cultura generală și să permitem copiilor să se canalize-ze în direcția de care se simt atrași? În plus, câți absolvenți de liceu din România debor-dează de cultură generală în ziua de azi? Poate că dacă erau ajutați să se canalizeze în direcția ce li se potrivea, ar fi fost mai utili societății. Așa, îngroașă numărul șomerilor!”.