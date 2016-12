Clauze nepermise într-un contract de muncă

Stimată doamnă Virginia Tudor, este adevărat că anga-jatorul este cel care dă posibilitatea angajatului să obțină un salariu din care să-și întrețină familia, dar asta nu înseamnă că acesta are dreptul să introducă în contractul de muncă orice clauze dorește. După cum ne-a explicat specialista în probleme de muncă, Mihaela Crivea, există câteva clauze care, sub niciun motiv nu trebuie să apară într-un contract de muncă. Așadar, înainte de angajare, indiferent dacă există sau nu suspiciuni, este bine ca un candidat la un job să le cunoască, pentru a nu se grăbi să semneze un contract care l-ar dezavantaja din start.Iată care sunt acestea: 1) Clauze de concediere la cererea salariaților sau prin care s-ar interzice demisia, s-ar restrânge dreptul la grevă sau care ar diminua dreptul salariaților de a solicita despăgubiri etc. 2) Clauze de exclusivitate prin care salariații s-ar obliga să nu lucreze la niciun alt angajator în timpul liber (cumulul de funcții), condiție care nu trebuie confundată cu clauza de neconcurență. 3) Clauza prin care salariatul s-ar obliga să nu pără-sească unitatea un anumit număr de ani, condiție interzisă întrucât încalcă principiul libertății muncii. 4) Clauza penală prin care se tinde la agravarea răspunderii patrimoniale a salariatului.