SEMNALE

„CJAS nu dă niciodată bani la nimeni!“

Nu doar plafonul limitat al laboratoarelor de analize medicale este cauza care generează nemulțumirile asiguraților care nu reușesc să-și facă gratuit analizele atunci când au nevoie, ci și tendința oamenilor de a opta pentru laboratoarele cu cea mai mare adresabilitate.Pe tema coșmarului găsirii unui laborator care să efectueze analize medicale gratuite a curs multă cerneală și în ziarul nostru. Se știe prea bine că reprezentanții labora-toarelor nu mai fac programări… a la longue, de teamă că nu vor primi fondurile pentru decontarea acestor servicii. Așa că asiguratul care dorește să-și facă gratuit analizele va trebui să se adreseze unui laborator, de regulă în jurul datei de 25 a lunii în curs, astfel încât, cu mult, mult noroc, să aibă șansa să-și rezolve problema la începutul lunii viitoare.Atunci când intervin situații deosebite sau informarea este insuficientă, oamenii își plătesc analizele, unii crezând că statutul de asigurați le dă dreptul la decontarea banilor scoși din buzunar. Din păcate pentru ei, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu poate face asemenea operațiuni.Pentru nedeplasabili - și mai complicat!Harichia Sârbu, din Palazu Mare, face parte din categoria persoanelor care nu se pot împăca cu ideea că pentru bolnavii aflați în situații delicate, atât de sănătate, cât și financiare, nu se poate găsi o soluție „omenească” pentru ca analizele medicale să se facă fără plată și cu deplasarea la domiciliu a asistenților medicali. Fără a avea calitatea de îngrijitor, femeia ne-a povestit că, din milă, i-a oferit adăpost, dar și toate îngrijirile necesare, unei cunoștințe, singure pe lume, diagnosticată cu „obezitate morbidă”: „Se află într-o situație groaznică, o știu de mult și n-am avut inimă s-o las a nimănui. Se numește Maria Scurtu, are doar 54 de ani, dar e vai mama ei, și obeză, și bolnavă, și nedeplasabilă, și cu o pensie socială de numai 125 lei! Eu am vrut s-o ajut să-și facă analizele, ca să poată să primească certificatul de handicap. Cei de la Comisia de expertiză i-au dat trimitere pentru analize, n-au fost probleme, însă la laboratorul Policlinicii 2 mi s-a spus că nu se mai pot face în iunie gratuit, că nu au plafon. Nici eu nu stau mai bine cu banii, dar ca să nu-și piardă amărâta aia de pensie, m-am dus la un laborator particular din Palazu Mare, am plătit și deplasarea și s-a rezolvat cu analizele. Problema e că mai are trimitere și la endocrinolog, alți bani, dar de unde? Pot să-mi recuperez banii pentru analizele care trebuiau să se facă gratuit? Eu cred că e normal ca un om aflat în situația ei să primească ajutor medical din partea statului, nu să stea cu mâna întinsă la unul și la altul!”.Există 40 de laboratoare în orașReferitor la posibilitatea decontării direct de către pacienți a cheltuielilor presupuse de unele investigații medicale, Lămâița Antohi, purtător de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, ne-a explicat că așa ceva este imposibil: „Casa nu dă niciodată bani la nimeni!”. Folosește însă acest prilej pentru a atrage atenția asupra tendinței majorității pacienților de a se adresa laboratoarelor de analize considerate… de top, extrem de solicitate, al căror plafon se epuizează chiar și în primele două zile ale lunii: „Există 40 de laboratoare în Constanța, iar multora dintre ele, probabil nefiind suficient de cunoscute, le ajunge toată luna plafonul. Și la aceste laboratoare lucrează profesioniști, e greu de înțeles tendința oamenilor de a le prefera pe cele mai aglomerate!”.În legătură cu persoanele nedeplasabile, într-adevăr, ele trebuie să suporte din propriul buzunar contravaloarea deplasării la domiciliu a celor solicitați să le efectueze analizele medicale.