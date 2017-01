Cititorii întreabă

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Este normal ca în cazul unei concedieri, preavizul să fie sub 15 zile lucrătoare? Care ar fi căile de atac când nu se respectă cele 15 zile de preaviz? (Panait Mihail, din Constanța) l La art. 73 din Codul Muncii - Preavizul de concediere – se stipulează următoarele: (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. (2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă. (3) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepția cazului prevăzut la art. 51 alin. (2). l În legătură cu a doua în-trebare, aveți posibilitatea să solicitați anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă la Secția Civilă a Tribunalului.Este normal ca în cazul unei concedieri, preavizul să fie sub 15 zile lucrătoare? Care ar fi căile de atac când nu se respectă cele 15 zile de preaviz? (Panait Mihail, din Constanța) l La art. 73 din Codul Muncii - Preavizul de concediere – se stipulează următoarele: (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. (2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă. (3) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepția cazului prevăzut la art. 51 alin. (2). l În legătură cu a doua în-trebare, aveți posibilitatea să solicitați anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă la Secția Civilă a Tribunalului.