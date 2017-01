Cititorii întreabă

Ştire online publicată Luni, 13 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Care sunt obligațiile arendatorului și arendașului? (Gheorghe Panait, din Lumina și Zoe Aldea, din Constanța) Consilierul juridic Carmen Dumitru precizează că, în temeiul contractului de arendare, arendatorul este obligat să predea bunurile arendate în termenul și în condițiile stabilite, să garanteze pe arendaș de evicțiune totală sau parțială și să execute toate celelalte obligații asumate prin contract. Bunurile arendate trebuie să fie predate în sta-re corespunzătoare folosinței, exploatării agricole. În plus, impozitele și taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole sunt în sarcina arendatorului. l Arendașul are obligația de a folosi bunurile arendate, ca un bun proprietar, în condițiile stabilite, de a menține potențialul productiv al bunurilor arendate, de a le restitui la încetarea contractului, de a plăti arenda la termenele și în modalitățile stabilite, pre-cum și de a executa toate obligațiile contractului. l În caz de neexecutare culpabilă a obligațiilor de către arendator sau arendaș, oricare dintre părți poate cere în justiție rezilierea pentru neexecutare de obligații.