Cine trebuie să întreţină gardul viu, locatarii sau primăria?

Cine trebuie să întrețină gardul viu, locatarii sau primăria?

Supraînălțate sau ciuntite, improvizate, toaletate la întâmplare, spațiile verzi din preajma blocurilor sunt considerate, în multe cazuri, refugiu excelent pentru infractori sau ajung subiect de conflicte între locatari.Sunt și situații când administratorii firmelor de la parterul blocurilor, ca să asigure o vizibilitate mai bună „a afacerii” din toate unghiurile, cu de la sine putere, ciuntesc gardul viu, punându-și astfel locatarii în cap. Iar gardul viu poate fi mărul discordiei între șefii asociației și locatari când nimeni nu se ocupă de toaletare și întreținere, iar din cauza înălțimii, ajunge să devină un paravan pentru hoții de buzunare sau alți infractori: „Stau la parter și m-am apucat să curăț gardul viu de uscături și de mizeriile îndesate printre ramuri -peturi, ambalaje, am găsit și cârpe mizerabile înnodate printre ramuri de oameni total străini de civilizație. După aia, am început să-l tai… În loc să-mi mulțumească, mi-a sărit de la geam un cârcotaș din bloc, care mi-a interzis să tai mai jos de un metru jumătate, că așa cere primăria, altfel mă pune pe mine să plătesc amenda. I-am zis să continue el, dacă tot se pricepe. Omul mi-a răspuns că nu e treaba lui, să facă asociația adresă la primărie, că doar gardul e pe domeniul public“ - ni s-a plâns Emilia Aioanei.Când intervine primăriaNumai pentru tăierea, inclusiv toaleta-rea copacilor este nevoie de avizul Ser-viciului Spații Verzi din cadrul Primăriei, ne-a explicat ing. George Coman, șeful acestui serviciu. Situații în care există, într-adevăr, o procedură clară, prin care asociațiile de proprietari sau orice altă persoană pot solicita primăriei să dis-pună efectuarea lucrărilor cu pricina.Când răspund asociațiilePe de altă parte, când se pune problema toaletării, a tăierii gardurilor vii din afara aliniamentelor stradale sau chiar a desființării acestora (de teama boschetarilor sau din motive de ordin estetic), nu se pune problema obținerii unui aviz din partea primăriei. Totul, din cauză că astfel de lucrări constituie o obligație a asociațiilor de proprietari. Asta nu înseamnă însă că locatarii sau persoanele angajate de aceștia să se ocupe de toaletarea gardurilor vii nu trebuie să știe că și aici trebuie respectate niște reguli, care se diferențiază în funcție de specie și de starea de vegetație: „Nu poți să toaletezi un gard viu la întâmplare, mai ales dacă este pe domeniul public, pentru că va arăta urât. Iar dacă faci asta fără să ții cont de stadiul de vegetație și să scurtezi prea mult, vor rămâne niște bețe. Deci, să lămurim lucrurile, nu există limită de înălțime stabilită de primărie la gardul viu, dar nu e bine nici pentru plante, nici pentru latura estetică, să scurtezi prea mult. În plus, cei care fac aceste treburi ar trebui să cunoască și specia gardului, pentru a-l tunde astfel încât să nu-i afecteze dezvoltarea armonioasă pe viitor” – a completat ing. George Coman. Așadar, este obligația asociațiilor de proprietari să se ocupe de toaletarea gardurilor vii situate între stradă și intrarea în bloc și să le mențină la o înălțime rezonabilă.Obligația primărieiÎn schimb, serviciul specializat din cadrul primăriei este obligat să se ocupe de întreținerea aliniamentelor stradale, a parcurilor, a pomilor de pe domeniul pu-blic. Cât privește aliniamentele stradate, șeful Spațiilor Verzi ne-a confirmat că există o normalitate pentru fiecare specie în parte, în sensul că unele specii se pot preta la o înălțime de 1,2 metri, altele la 1,4 sau chiar 1,8 metri: „Iar dacă sunt boschetari, se pot tăia complet… este mai importantă siguranța oamenilor”.În același context, o altă cititoare care a insistat să-i protejăm identitatea atrage atenția că în cazul spațiilor verzi situate în imediata vecinătate a blocurilor ar trebui să se demoleze toate construcțiile pa-razitare „gen grădini de vară, copertine, cuști pentru câini etc.”, iar acestea să fie înlocuite cu împrejurimi vegetale unitare, cum se întâmplă în Franța: „ M-am întors recent din Franța, le-am spus că acolo e mult respect pentru mediu, că ar trebui să facem și noi la fel… M-au privit ca pe o ciudățenie!”.