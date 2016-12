Cine trebuie s-o facă pe „mediatorul“ în asociaţia de locatari

Cine trebuie s-o facă pe „mediatorul“ în asociația de locatari

Cel care ar trebui să gestioneze și conflictele, de multe ori inerente dintre locatari, adică s-o facă pe mediatorul, este președintele asociației, întrucât el o reprezintă oficial, administratorul fiind un simplu angajat.Mulți locatari, din lipsă de informație, consideră că adminis-tratorul este șeful unei asociații de proprietari. Iar din această cauză, dacă se întâmplă să se lovească de refuzul acestuia în probleme importante și să fie îndrumat către președinte, îl acuză că „fuge de la răspundere”.Cel puțin aceasta este concluzia la care au ajuns mai mulți cititori ai ziarului nostru, care, pe de altă parte, recunosc că n-ar face o muncă atât de „stresantă și de ingrată pentru nimic în lume!” (Silvia D. Tudorache).Cristina Oprea știe că persoana „Care taie și spânzură într-o asociație este președintele. Ce te faci dacă omul ăsta nu e de găsit așa de ușor ca administratorul? Eu, de exemplu, i-am cerut ad-ministratorului nostru, un bărbat în toată firea, să angajeze o firmă care ne ia mai puțini bani ca să ne izoleze blocul și mi-a spus că, momentan, nu poate să-i transmită președintelui propunerea mea, omul fiind în concediu. Nu amândoi sunt puși să ne reprezinte? Vine iarna peste noi, nu mai e de așteptat. Plus că riscăm ca unii să se răzgândească, după ce că i-am convins așa de greu!” (Eugenia Atudoriței).„Eu cred că administratorul trebuie să ne reprezinte oficial, să ne împace la o adică, că doar el duce tot greul, nu președintele. Numai în comunism, unii erau cu munca și alții cu ștampila! (Maria G.)”.Administratorul, doar un angajatCând se pune problema unor investiții majore într-o asociație, iar locatarii se împart în două tabere, atât cei pro, cât și cei care se declară împotriva respectivelor cheltuieli aleargă către administrator, perceput ca fiind șeful unei asociații. În realitate, adminis-tratorul este un simplu angajat, care nu are dreptul să ia decizii pe cont propriu. Cel care ar trebui să ges-tioneze problemele unei asociații de proprietari, dar și inerentele con-flicte este președintele, evident, alături de echipa sa.Adevărata putere o dețin locatarii„Este adevărat că președintele reprezintă oficial asociația, atribuțiile sale fiind de răspundere, însă oa-menii ar trebui să știe că adevărata putere într-o asociație o dețin chiar ei, în calitate de locatari. Președin-tele sau altcineva din echipa de conducere nu pot lua hotărâri în afara fișei lor de post dacă locatarii nu sunt de acord” – ne-a mai spus șeful UAP, care a ținut să precizeze că și în condițiile în care locatarii… taie și spânzură în bloc, ei nu pot decide fiecare în parte nici măcar pentru probleme de interes general, chiar dacă au argumente solide, ci numai la nivelul adunării generale.Președintele – mediatorMai mulți administratori de aso-ciații cu care am discutat au recunoscut că în capul lor se sparg toate oalele și „că președintele nici măcar nu e văzut la față, oamenii nu-l cunosc, toți vin la administrator să-l certe dacă nu le convine ceva. Este incorect și inuman. Am făcut copii de pe Legea nr. 230 din 2007 a asociațiilor, au primit aproape toți câte un exemplar când au venit să plătească întreținerea, dar au recunoscut că le e mai ușor să vină la mine decât să citească legi. Doar nu sunt juriști!” (A. Miron).Pe de altă parte, pentru că tot „sunt la modă mediatorii”, președintele UAP a precizat că tot președintele trebuie s-o facă pe mediatorul în conflictele dintre locatari. Dar dacă acesta nu se implică, pentru înlăturarea lui de la conducere este nevoie de constituirea unui grup de inițiativă, cu respectarea procedurii legale în acest sens.