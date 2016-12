Medicul de gardă

Cine suferă de arsuri la stomac?

„Am o fetiță foarte zvăpăiată și foarte pofticioasă, trebuie să guste ea din tot ce vede, cum sunt copiii… Problema e că se plânge de arsuri la stomac, de multă aciditate, îi vine înapoi, iar ea nici n-a împlinit zece ani. E nevoie de tratament sau trebuie să mănânce mai puțin? Citesc această rubrică și v-aș mulțumi foarte mult dacă mă puteți ajuta cu niște sfaturi. Vă mulțumesc, Alexandra Dumitru”.v v vDupă semnalmentele prezentate, dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, apreciază că ar putea fi vorba despre arsuri la nivelul esofagului, regurgitația acidă, importante simptome ale refluxului gastroesofagian. Din păcate, stimată doamnă Dumitru, refluxul gastroeso-fagian poate să apară la orice vârstă, așa că nici copiii nu sunt feriți. În plus, nu are nicio legătură nici cu sexul, chiar dacă unii sunt de părere că femeile sunt mai afectate de arsuri la nivelul stomacului comparativ cu bărbații.Cât privește regurgitația acidă, aceasta este un simptom prin care conținutul lichid al stomacului poate să ajungă până la nivelul cavității bucale. Abia dacă se manifestă mai mult de 15 zile poate să fie considerată un simptom al refluxului gastroesofagian. Or, ți-nând cont de faptul că nu sunt cunoscute toate elementele care provoacă refluxul gastroesofagian, medicul vă recomandă să duceți copilul la un specialist, singurul în măsură să stabilească diagnosticul, să depisteze cauzele și, evident, să prescrie, fie un regim alimentar corespunzător situației, fie o formulă de tratament medicamentos.