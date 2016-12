Cine şi când poate cere divorţul din motive de boală

Boala partenerului de viață, motiv acceptat la divorț?

Cine și când poate cere divorțul din motive de boală

Într-adevăr, actuala legislație permite divorțul din motive de boală, însă numai dacă se dovedește, în fața instanței, că starea sănătății unuia dintre soți face imposibilă continuarea căsătoriei.Împreună, la bine și la greu, până când moartea ne va despărți! - așa sună angajamentul (ca să nu-i spunem jurământul), asumat de parteneri în momentul în care se hotărăsc să-și unească destinele prin căsătorie. Numai că, pe parcursul căsniciei, poate să apară frecușuri și probleme de tot felul, a căror soluție, din păcate, este, de multe ori, despărțirea. Lucrurile capătă o turnură și mai gravă când unul dintre soți se îmbolnăvește, iar celălalt, în loc să-l susțină moral și material în vederea însănătoșirii, consideră că tot divorțul este soluția.Asupra unei situații de acest fel a dorit să atragă atenția astăzi o cititoare, teribil de afectată de atitudinea soțului fiicei sale în fața bolii acesteia: „Fiica mea are ceva probleme de sănătate, dar s-a îmbolnăvit după ce s-a măritat. În plus, nu e dusă cu capul, cum spune ginerele, are grijă de casă, face mâncare. Ginerele o tot amenință să-i ceară divorțul, pe motiv de boală. El vrea să plece din țară cu concubina și nu știe cum să scape de ea. Dacă ea ar fi fost de acord, divorțau la notar și se termina bâlciul. Așa, trebuie să se judece și, culmea, tot ea să pună actele de divorț! Cred că nu există om fără o suferință, ce s-ar întâmpla dacă toți soții și-ar întoarce spatele la greu și ar divorța? Este posibil să te oblige legea să divorțezi dacă ești bolnav? Eu n-am auzit așa ceva! Eu știu că soții trebuie să fie împreună și la bine, și la greu!”Probe certeAvocatul Aurel Glăvan a con-firmat că o formă de divorț reglementată de Noul Cod de Procedură Civilă este și cel din motive de boală. Însă, asta nu înseamnă că orice afecțiune poate să conducă în această direcție. Dim-potrivă, divorțul pe caz de boală poate fi cerut numai când starea sănătății unuia dintre soți face imposibilă continuarea căsătoriei. Mai mult decât atât, întrucât, în astfel de situații, legea obligă la administrarea de probe privind existența bolii și starea sănătății soțului bolnav, un astfel de divorț nu se poate produce în fața notarului, ci doar a instanței de judecată. Într-adevăr, urmare acestei forme de divorț, chiar și instanța nu trebuie să facă mențiune despre culpa unuia sau a ambilor soți pentru desfacerea căsătoriei.Cine poate cere divorțulAtenție, însă, divorțul din motive de sănătate poate fi cerut numai de către soțul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei, nicidecum de către soțul sănătos, cum menționează cititoarea noastră. Potrivit avocatului, motivul pentru care doar acesta poate intenta divorțul este faptul că soțul prezumat a fi sănătos, are obli-gația de moralitate față de soțul bolnav și de a-i fi alături, conform jurământului depus la oficializarea căsătoriei.Așadar, această formă de desfacere a căsătoriei rămâne la latitudinea soțului cu probleme de sănătate, iar despărțirea nu se bazează pe culpa vreunuia dintre soți.