Cine se pune cu mogulii şi-o ia fix în plex!

Cine se pune cu mogulii și-o ia fix în plex!

În schimb, de cei care le fac poftele nu se atinge nimeni, nici măcar cu o floare, chiar dacă asupra lor planează suspiciuni grele, incomparabile cu filmulețul legat de… palma președintelui Traian Băsescu. Mai mulți cititori speră că, fie și în al doisprezecelea ceas, mesajele lor de bună credință vor reuși să mai atenueze din efectele nefaste ale dublei măsuri, și nu neapărat în politică, ci în mai toate sectoarele vieții sociale și economice din România, astfel încât ceea ce pentru unii este… mumă, pentru alții să nu mai fie, la infinit… ciumă! „Ce înseamnă să te iubească rechinii!” Vehiculat drept un Mesia al României, „superman-ul” Klaus Iohannis, singurul „independent” capabil să scoată țara din criză și să curme toate relele posibile și imposibile din țara asta, „aruncate de coaliția anti-Băsescu pe umerii actualului președinte, este suspectat că acum ceva timp a făcut trafic internațional de ființe umane, de către bunica a trei copii dispăruți urmare unei adopții cel puțin dubioase intermediată de actualul primar al Sibiului (pe atunci inspector școlar) și, probabil, cel dintâi premier fără de pată pe care l-a avut vreodată România. Am locuit ani buni în Sibiu, am rude acolo, toți au auzit de povestea asta, s-a făcut mare tam-tam în presă chiar de postul local Antena 1, și prin poliție, dar nu s-a lămurit încă nimic” – ne-a spus A. I. Mugur (49 ani). Bărbatul susține că a cunoscut-o și pe bunica celor trei copii, pe nume Maria Iliuț, și pe directorul publicației sibiene „Justițiarul“, care a investigat acest caz în amănunțime: „Singurul ziar central, după știința mea, care a relatat cazul și a pus la dispoziția noastră, a românilor, luna trecută, și o înregistrare video despre scandalul copiilor înfiați în Canada, este Curentul. Televiziunile mogulilor, strânse cu ușa, au amintit în treacăt și la fapt divers despre acest subiect, punând rapid batista pe țambal. Uitându-mă la supermediatizatul filmuleț în care Băsescu este acuzat că a lovit un copil, fără a exista o expertiză care să confirme imaginile, mi-am adus aminte de scandalul Iohannis, din punctul meu de vedere incomparabil mai grav, și întreb televiziunile mogulilor de ce nu fac rapid aceleași investigații profesioniste și în acest caz?” „Avem dreptul la niște răspunsuri!” O altă cititoare, Zenaida Ion (36 ani), este și ea foarte interesată să știe dacă primarul Sibiului are sau nu vreo implicare în scandalul respectivei adopții, pentru că în funcție de această informație îi va da sau nu votul lui Geoană: „Oricât de… inocent ai fi și tot îți dai seama, la cum defilează PNL și PSD la braț cu imaculatul domn Iohannis, că pe șase decembrie, majoritatea anti - Băsescu ne îndeamnă să votăm premierul, nu președintele!”. Ca cetățean care dorește să voteze în cunoștință de cauză și nu emoțional, tânăra noastră cititoare (căreia i se alătură și V. Timur (34 ani), Lucia Mihai (39 ani) și părinții acesteia, Ionela și D. Aioanei), consideră că are dreptul să i se răspundă imediat la următoarele întrebări: 1. Sunt capabili (sau vor?) jurnaliștii de la televiziunile mogulilor s-o ia pe urmele copiilor despre care se vorbește că ar fi fost adoptați prin intermedierea lui Iohannis, așa cum au făcut-o în doi timpi și trei mișcări în cazul filmulețului cu Băsescu? 2. Dacă au putut, cu viteza luminii, să ia legătura cu martorii, cu familia, cu copilul… maltratat de Băsescu, dar și cu vecinii, cu cățeii, cu purceii... implicați sau neimplicați în acest scandal, în cazul adopției Iohannis de ce tac? 3. Au coloana vertebrală necesară să-i înfrunte pe mogulii care-i plătesc și să facă un interviu cu bunica copiilor, copii despre care nu se mai știe nimic? 4. Este adevărat că domnul Iohannis a sfidat Parlamentul României în 2004, refuzând să se prezinte în fața Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Camera Deputaților, constituită pentru cercetarea acestei adopții? 5. Poate fostul președinte Ion Iliescu să confirme că Maria Iliuț, bunica celor trei frați adoptați de o familie de canadieni pe filiera Iohannis, împreună cu încă o fetiță în vârstă de doar două luni, i-a înmânat personal, în 2004, un memoriu în care arăta implicarea lui Iohannis în dispariția nepoților săi, dar nu a primit nici un răspuns de la acesta? 6. De ce s-au grăbit să difuzeze filmulețul cu Băsescu fără o expertiză prealabilă, care să dovedească lovitura dată acelui copil? Oare eu și apropiații mei nu avem toate motivele să credem că filmul e trucat și aruncat pe televiziuni ca să-l doboare pe Băsescu la momentul oportun, din moment ce nimeni nu-și asumă că filmul este real? Asta înseamnă că orice televiziune poate difuza, la ore de maximă audiență, fără probe, orice imagini compromițătoare la adresa oricărui român? v v v Cei care așteaptă ca aceste dileme să fie elucidate consideră întrebările de mai sus de bun simț (și nu s-au declarat neapărat fani Băsescu, ci pur și simplu oameni onești, care doresc să voteze în cunoștință de cauză). Ei știu foarte bine că dacă scandalul adopției cu pricina l-ar fi avut drept suspect pe Traian Băsescu, ar fi primit răspunsurile „în doi timpi și trei mișcări! C-așa-i la noi, cine se pune cu mogulii și-o ia fix în plex, iar cine se dă cu ei e fată mare, fie și dacă e prinsă în flagrant delict!” (Ariana I. Olarov, 33 ani).