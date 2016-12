Cine poate primi ajutor social

„Numai persoanele singure, care nu muncesc, au dreptul la ajutor social? Dacă părinții sunt divorțați, mai are acest drept?” - în-treabă Camelia Ionescu.v v vÎn principiu, potrivit reglementărilor, ajutorul social se acordă familiilor și persoa-nelor singure, precum și celor fără locuință aflate în situație de nevoie, care trăiesc în adăposturi improvizate. Însă persoanele care fac parte din aceste categorii trebuie să îndeplinească o serie de alte condiții. Or, prima dintre cerințe este ca familiile și persoanele sin-gure să aibă venituri sub nivelul lunar al venitului minim garantat. Iar cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelul venitului minim garantat și venitul net lunar al familiei sau persoanei singure. Printre altele, pentru a putea solicita obținerea ajutorului, este nevoie, în principal, de o declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, dar și o serie de alte acte doveditoare privind componența familiei.În cazul divorțului cu copii încredințați, se va prezenta hotărârea judecătorească privind pensia de întreținere. De asemenea, pentru a demonstra modul de gospodărire, solicitantul ajutorului trebuie să prezinte declarație notarială din care să rezulte acest lucru.Persoanele apte să lucreze, dar care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități, vor prezenta dovada faptului că sunt în evidența Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru încadrarea în muncă și nu au refuzat, nejustificat, un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională. Important! Acordarea sau, după caz, neacor-darea dreptului la ajutor social se face prin dispoziția scrisă a primarului. În vederea urmăririi respec-tării condițiilor cerute în astfel de situații, se efectuează anchete sociale la interval de 3 luni.