Cine plăteşte ratele la bancă după divorţ

Cine plătește ratele la bancă după divorț

Dacă soții sunt codebitori într-un credit garantat cu ipotecă, se poate ieși din credit doar dacă soțul care dorește să preia împrumutul este solvabil potrivit regulamentului BNR.Sunt situații când soții, codebitori ai unui credit bancar, se trezesc cu venituri lunare mai mici, astfel încât duc foarte greu această povară. Dacă împreună nu mai fac față împrumutului angajat de comun acord, ce să mai spunem când se despart, începe… bătaia pe casa neachitată încă. Astfel de situații, din păcate din ce în ce mai multe, pun mare presiune pe cuplurile a căror căsnicie a intrat în moarte clinică.La celălalt pol, pot fi soții care consideră că dacă se înțeleg amiabil cu fostul partener, în sensul de a renunța în favoarea acestuia la orice pretenție asupra casei finanțate prin credit, pot încheia și socotelile cu banca.Că astfel de lucruri nu sunt simple, divorțul sau despărțirea aducând cu sine situații din cele mai complicate și greu de gestionat, și nu doar în cazul creditelor ipotecare de valoare mare, ci și al unui simplu credit de nevoi personale, o demonstrează și următoarele situații...Mii de euro datorie„Am pregătit actele pentru divorț la Starea Civilă. Avem un credit la bancă pe numele meu, în valoare de 18.000 euro, pentru apar-tamentul în care am stat amândoi, este bun comun din timpul căsătoriei și suntem codebitori eu și soția. Suntem despărțiți în fapt de vreo două luni, timp în care ea stă în continuare în casă, iar eu am plătit ratele la bancă. Deși are salariul mai mic decât al meu, mă amenință că și-l ia garant pe tatăl ei și tot nu-mi lasă mie casa. Mai poate soția mea să preia creditul făcut pe numele meu din ambiție, având salariu mai mic? Dacă eu nu sunt de acord, cine plătește ratele mai departe? Alexandru”.Împrumut de nevoi personale„Am făcut un împrumut de nevoi personale de 4.800 euro pe numele meu, pe care îl plătesc și acum. Am divorțat la notar, dar nu ne-am înțeles la partaj și nu l-am făcut încă. Se împarte și datoria asta după divorț sau trebuie s-o duc eu singură mai departe? El spune că nu-mi dă niciun ban! Ioana V.”.Variante posibileCreditul, indiferent de natura lui, este datorie comună, iar în caz de neplată, soții răspund pentru achitarea lui cu bunurile comune. Iar în cazul divorțului, potrivit reprezentanților mai multor bănci, în momentul efecturării partajului (prin act autentic notarial sau prin hotărâre judecătorească, nu are importanță), se poate atribui unuia din soți diferența de credit sau foștii soți pot fi ținuți în continuare răspunzători împreună. Totul, din cauză că potrivit Regulamentului BNR, partajul creditului nu poate fi preluat doar de unul din soți fără acordul băncii. Iar în lipsa acestui acord, ipoteca se păstrează până la rambursarea creditului, inclusiv în cazul în care se schimbă persoana care este proprietarul bunului ipotecat.Iată și variantele posibile după divorț: a) foștii soți pot să rămână amândoi în credit, dacă soțul care dorea să preia singur datoria nu are venituri suficiente pentru a convinge banca; b) creditul poate fi preluat de unul dintre soți dacă acesta dovedește cu acte că are venituri suficiente; c) soțul rămas nu poate suporta singur rata, dar poate aduce un codebitor în locul fostului soț.De regulă, în majoritatea cazurilor în care soții nu au puterea financiară de a achita ratele bancare, fie că divorțează sau rămân împreună, pentru a nu fi executați silit, preferă să vândă imobilul, iar cu banii obținuți să achite datoria la bancă.