Cine plăteşte datoriile secrete ale soţilor în caz de divorţ?

Cine plătește datoriile secrete ale soților în caz de divorț?

În pragul divorțului, a avut surpriza să afle că soțul făcuse o serie de împru-muturi fără știrea ei. Dilema femeii este dacă, în aceste condiții, va fi obligată de instanță (la partaj), să împartă nu doar bunurile comune, ci și datoriile secrete ale soțului?Se știe că după desfacerea că-sătoriei prin divorț intervin anumite efecte juridice și cu privire la patrimoniul foștilor soți, respectiv împărțirea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei. De aceea, în cererea de partaj va trebui să se precizeze clar care sunt bunurile acumulate de foștii soți în timpul căsătoriei, cotele de contribuție ale fiecăruia la dobândirea bunurilor comune, datoriile comune ale foștilor soți etc. Ce-i de făcut când unul dintre soți cere și împărțirea împrumuturilor pe care le-a făcut pe ascuns, despre care celălalt a aflat abia la partaj?„Situația mea este teribilă, soțul m-a luat ca din oală și cu divorțul, și cu o grămadă de datorii făcute fără știrea mea, zice cu nerușinare că a folosit banii la cheltuielile casei, ceea ce n-are cum să demonstreze. Normal, n-o să recu-noască în veci că s-a împrumutat pentru amantă! Sunt de acord să divorțăm, voi deschide și partajul, dar mi-e teamă că voi fi obligată să plătesc și eu parte din creditele făcute de el, în secret. Dacă nu mai divorțăm, iar el nu mai poate să-și achite ratele, poate banca să ne ia casa? Eu n-am semnat nimic, putea el să gireze fără semnătura mea pe motiv că sunt și eu pe contract? Nu știu încotro s-o apuc, mi-e frică să nu rămân fără casă, m-a lăsat cu toate pe cap și a dispărut!” (Dora Nedeleanu).v v vÎn situația în care împrumuturile secrete nu au fost făcute pentru ceea ce s-ar putea încadra în categoria cheltuielilor comune ale casei, dumneavoastră, doamnă Nedeleanu, nu aveți nicio obligație de a contribui la achitarea acelor credite. După cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, dacă în urma divorțului și, respectiv, partajului, casa vă revine dumneavoastră, atunci banca la care soțul are creditul nu poate executa casa. Cu totul altfel stau lucrurile în situația în care nu mai divorțați, împrejurare în care banca va putea executa casa, în sensul în care va face o acțiune de ieșire din indiviziune și va executa partea din casă ce i se cuvine soțului (evident, dacă și el a contribuit la cumpărarea acesteia). Pe de altă parte, fără semnătura dumneavoastră (există și riscul falsificării semnăturii, dar falsul poate fi dovedit de instituțiile abilitate!), nu putea ipoteca niciunul dintre bunurile comune acumulate în timpul căsătoriei.Pentru că soțul a părăsit deja domiciliul conjugal, anunțându-și intenția de a divorța, la partaj puteți cere ca locuința să vă revină, cu condiția de a vă angaja să-i plătiți soțului o sumă de bani (sultă), însă numai dacă și el a participat la cumpărarea casei. Totuși, problemele de această natură n-ar exista dacă locuința a fost dobândită de dumneavoastră, prin moștenire sau este bun propriu dobândit înainte de căsătorie. În acest caz, indiferent de câte datorii secrete ar avea soțul, casa nu poate fi afectată de bancă sau orice alt creditor.