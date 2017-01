„Cine nu votează să-şi piardă dreptul de a se plânge!“

Puncte de vedere

„Cine nu votează să-și piardă dreptul de a se plânge!“

Mai mulți cititori sunt de părere că legislația românească ar trebui să introducă votul obligatoriu. Asta, întrucât nu li se pare normal ca din cauza creșterii absenteismului la urne, o minoritate să hotărască în numele celor mulți, care, paradoxal, după alegeri, devin cei mai aprigi critici ai politicienilor. l Ne place să criticăm o guvernare sau alta, indiferent de culoarea politică, însă nu prea mergem la vot, fenomen confirmat de recentele alegeri parlamentare și europarlamentare. Asta este concluzia la care a ajuns Viorel Cristea (43 ani): „Din punctul meu de vedere, votul trebuie să fie obligatoriu prin lege, ca la greci. Eu lucrez în Grecia de ceva timp și știu că toți grecii, indiferent în ce țară trăiesc, când e de votat, votează, le-a intrat în sânge treaba asta. Iar dacă nu votează, primesc amendă. Părerea mea este că absenteismul la vot este o pacoste pentru poporul român în perioada asta. O fi democrație, dar atâta vreme cât procentul celor care votează este din ce în ce mai mic, singura soluție este votul obligatoriu. Am foarte mulți prieteni care o duc bine, dar nu votează din comoditate, ceea ce mi se pare o lipsă de patriotism”. l „E de-a dreptul stupid ce se întâmplă la noi! Auzi, să nu mergi la vot, dar să te plângi cu pasiune că un om politic sau altul nu-și face treaba!” - este nedumerirea Aurei Mândră (39 ani), care nu agrează, sub nicio formă, ideea de sancțio-nare a prestației clasei politice prin votul nul: „E un fel de a ne da cu stângu-n dreptu’, de a ne bate joc de buletinul de vot, care tot din banii noștri e făcut. Avem pretenția de la clasa politică să fie mai responsabilă, dar cei care nu votează, oare sunt mai responsabili? Cine nu votează să-și piardă dreptul de a se plânge!”. l „În mod normal, într-o democrație, obligativitatea la vot nu ar trebui să existe!” – susține Loredana Marin (37 ani). Cum, însă, neparticiparea la vot reprezintă, din punctul ei de vedere, exact neimplicarea în exercițiul democratic, cititoarea noastră crede că opțiunea pentru candidatul preferat este o mostră a democrației: „Din păcate, mulți români s-au obișnuit să arate cu degetul spre politicieni, că de, asta e moda, iar când li se cere să aducă la cârma țării președintele preferat, nu merg la vot. Cel puțin zece ani de-acum încolo cred că legea ar trebui să ne oblige să votăm! Vi se pare un lucru rău ca cetățenii să meargă obligați la vot?”. l Atâta vreme cât unii români refuză să se implice în alegeri, Ionela Dobrin (51 ani) este de părere că România nu va ajunge prea repede „la capătul tunelului. Iar dacă tot ne e greu să mergem la vot, atunci să nu mai acuzăm un politician sau altul că nu au făcut nimic bun pentru noi! Vă mulțumesc pentru ocazia de a-mi spune părerea și propun ca votul să fie obligatoriu prin lege. Am o prietenă care nu votează niciodată, convinsă că ea singură nu va putea schimba o țară întreagă, mentalitate pe care nu o accept! În schimb, la critică e prima! Dacă tot a renunțat la dreptul de vot, să renunțe și la dreptul de a critica!”. l „Avem ocazia să ne alegem președintele care vrem să ne conducă cinci ani, iar noi nu mergem la vot! Chiar și cei care nu au nevoie de ajutorul președintelui ca să li se schimbe viața, să voteze, pentru că așa trebuie! Iar cei care nu merg la vot să fie amendați, ca să se învețe minte data viitoare!” – Aurel D., 56 ani. l Cât timp nu li se impune cu cine să voteze, Didina Radu (46 ani) și E. Radu (49 ani) consideră că absenteismul la vot nu se poate scuza cu afirmații de genul: „Nu merg, că nu am cu cine vota!”. Dimpotrivă, ei susțin că adevărata lecție ce poate fi dată de electorat politicienilor presupune o prezență masivă la vot: „Numai așa o să-și dea seama că ne pasă cine o să ne conducă și poate că și lor o să le pese mai mult de noi!”. Având în vedere că nu toți gândesc astfel, și soții Radu consideră că votul obligatoriu prin lege poate întări democrația în România, democrație care presupune respectarea unor reguli. Iar obligativitatea prezenței la vot ar putea fi una dintre ele! Cu câteva condiții, însă: o campanie electorală decentă și corectă, în care candidații să se implice cu adevărat, astfel încât fiecare să voteze în cunoștință de cauză! „Căci votul dat la întâmplare, fie și de frica unei amenzi, nu numai că nu rezolvă nimic, dar poate face mult rău țării!” (E. Radu). v v v Vi se pare normal ca într-un sistem politic democratic, votul să fie obligatoriu? Sunteți pro sau contra prezenței obligatorii la vot în România?