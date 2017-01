Cine nu poate fi părinte adoptiv

„Eu sunt perfect sănătoasă, am 37 de ani, nu am avut probleme cu legea, nici eu, nici soțul. Problema e că soțul, din cauza unui accident cu mașina, s-a cam dezechilibrat psihic, are perioade când e mai rătăcit, apoi își revine și se comportă normal. Nu avem copii și tare mult mi-aș dori să înfiez unul. Și soțul este de acord, știu că se cer acte medicale și mă interesează dacă în situația noastră, pot să adopt un copil numai pe numele meu. Cu stimă, Elena”. v v vPotrivit reglementărilor, nu se pot bucura de dreptul la adopție persoanele care nu au capacitate deplină de exercițiu, precum și cele diagosticate cu boli psihice și handicap mintal.Aceeași interdicție o au însă și cei condamnați definitiv pentru o infracțiune contra persoanei sau contra familiei, săvârșită cu intenție, precum și pentru infracțiunea de trafic de persoane sau trafic și consum ilicit de droguri. De asemenea, persoana ori familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecție specială sau care este decăzută din drepturile părintești nu poate adopta. Atenție! Din păcate, doamnă Elena, interdicția se aplică și persoanelor care doresc să adopte singure, dar ai căror soți sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc în una dintre situațiile de incompatibilitate arătate mai sus.