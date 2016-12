Cine n-are dreptul să fie asistent social

„Este adevărat că nu oricine poate să fie asistent social? Cine este… interzis de la munca asta sunt tare curioasă?”. (Dana Valeriu)v v vIndiscutabil, pentru a putea exercita profesia de asistent social trebuie să fie îndeplinite o serie de condiții. Cât privește interdicțiile, nu poate beneficia de statutul de asistent social persoana care: l nu este înregistrată în Registrul Național al Asistenților Sociali din România l A fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea cu itnenție a unei infracțiuni în împrejurări legate de exercitarea profesiei de asistent social și pentru care nu a intervenit reabilitarea l are stabilită pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a exercita profesia, pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească definitivă l are suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sancțiune disciplinară, pe durata suspendării.Statutul asistentului social este incompatibil cu desfășurarea oricărei activități de natură să aducă atingere demnității profesionale; folosirea cu bună știință a cunoștințelor sau metodelor profesionale în defavoarea per-soanei sau în scop ilegal; apartenența sau promovarea intereselor unor formațiuni politice ori grupări scoase în afara legii.Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Colegiului Na-țional al Asistenților Sociali din România (București, Splaiul Independenței nr. 202 A, et. 5, camera 30, Sector 6, tel. 021/3175125, Fax. 021/3172430, email: cnasr@cnasr.ro, Web. www.cnasr.ro).