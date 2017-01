Cine n-ar trebui să bea must

Ştire online publicată Vineri, 03 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toate că este bogat în antioxidanți, mustul conține o cantitate impresionantă de zahăr. Mai mult, este și un laxativ puternic. De aceea, potrivit www.doctorulzilei.ro, anumite categorii de persoane ar trebuie să îl evite. Trebuie însă avut în vedere că datorită vitaminelor conținute, mustul oferă numeroase beneficii: are efect diuretic, care funcționează și prin eliminarea surplusului de substanțe dăunătoare din organism, precum sarea. De asemenea, este un bun hidratant și revitalizant, iar datorită flavonoizilor continuti ajută la creșterea nivelului colesterolului bun (HDL).Cine are interzis la mustÎn același timp, medicii atenționează că nu trebuie băut în cantități mari și îl interzic anumitor categorii de bolnavi. Dacă aveți de ales, consumați struguri roșii și suc obținut din ei (e mai bogat în antioxidanți și vitamina C, apără de cancer). În ceea ce privește asocierea mustului cu alte alimente nu există contraindicații, însă este o băutură interzisă categoric persoanelor care suferă de diabet. Cantitatea de zahăr pe care o conțin strugurii este una foarte mare, ceea ce face din must o băutură încărcată de calorii, spune nutriționistul Corina Zugravu, care nu îl recomandă nici celor care au planuri să mai dea jos din kilogramele în plus.Sucul obținut din struguri roșii nu se recomandă nici celor care suferă de anemie, pentru că are în compoziție chimicale care scad nivelul de fier din corp. “Din must sunt scoși sâmburii și coaja, cele mai bune pentru sănătate. Apoi, încărcătura glicemică e mai mică în struguri decât în must, numai strugurii sunt integrali, de aceea ar trebui consumați cu atât mai mult în perioadele de sezon.