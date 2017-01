„Cine le opreşte pe femei să-şi invite bărbaţii... la cratiţă?“

Pro și contra egalizării vârstei de pensionare a femeilor și bărbaților

„Cine le oprește pe femei să-și invite bărbații... la cratiță?“

Între anii 2014 și 2030, vârsta de pensionare a femeilor va trebui să crească gradual, de la 60 de ani până la 65 de ani, prevederile urmând să fie cuprinse în noua lege a pensiilor. Potrivit datelor Ministerului Muncii, în luna iunie a.c., numărul total al pensionarilor era de 5,513 milioane. Guvernanții susțin că reglementările din viitoarea lege a pensiilor își propun să respecte condițiile acordului încheiat cu FMI și Banca Mondială, pentru a asigura sustenabilitatea sistemului public de pensii în următorii ani. Mai mult, ei consideră această soluție ca fiind una corectă pentru că, în prezent, se creează o discriminare între femei și bărbați, în sensul că ele primesc aceeași pensie cu bărbații, deși contribuie mai puțin timp la sistemul public de pensii. De asemenea, începând din 2010, odată cu introducerea noii legi, pensiile nu vor mai fi indexate în funcție de salariul mediu pe economie, ci anual, în funcție de inflație. În timp ce femeile resping din start ideea discriminării, avansată de Guvern, bărbații (mai ales cei care participă la treburile casnice) consideră că „dacă interesele financiare ale țării cer acest lucru, să se adopte legea asta, dar după aia să nu-i mai auzim pe guvernanți plângându-se că iar n-au bani de pensii!” (Ilarie Voicu, 51 ani) Argumentul cu treburile casnice „e deplasat” „Se tot spune că femeile din România sunt cocoșate de tre-burile casnice și trebuie să iasă la pensie mai devreme decât bărbații, dar chestia asta e parțial adevărată, dacă e să fim corecți. Sunt foarte multe femei necăsătorite, văduve sau fără copii, care mor de plictiseală acasă și se roagă de șefi să le țină la muncă!” - ne-a spus Andrei Ion, 46 ani. Cititorul nostru consideră că nu este obligatoriu ca numai femeile să se ocupe de treburile casnice, atâta vreme cât nimeni nu le oprește... să-și invite soții să le ajute la gătit, la curățenie, la călcat, la creșterea și educarea copiilor, „lucruri de care bărbații din familia mea, și din multe, multe altele, se ocupă de când se știu, și nu mai râde nimeni de ei, și nici femeile nu se plâng că sunt cocoșate de treburile casnice. Eu cred că dacă avem o viață decentă, cu cât ne ținem mai mult organismul în priză, și femei, și bărbați, cu atât e mai bine pentru noi. Ceea ce eu aș propune să se adauge, totuși, la această lege, ar fi ca după 60 de ani, salariații să aibă dreptul la două tranșe de concediu, de câte patru săptămâni fiecare. În rest, ar fi OK, din cele ce am aflat până acum, pen-tru că am înțeles că alte schimbări la legea pensiilor nu se mai fac”. Complexul vârstei înaintate „Dacă acum, la vârsta de 52 de ani, pe la spate, colegii mai tineri îmi spun boșoroaga, vă dați seama ce se va întâmpla la 65 de ani? Mie chiar mi-ar conveni să muncesc până la 65 de ani pentru că nu am obligații de familie, dar vă spun sincer că dacă aș fi putut, aș fi ieșit la pensie chiar acum și numai din cauza felului cum ne privesc tinerii pe cei mai trecuți. Ar trebui să se schimbe mentalitatea despre bătrânețe, dar și despre treburile casnice (care musai trebuie împărțite cu bărbații), ca să dispară acest stres și mai apoi să se schimbe legea!” – Elena, 52 ani. Speranța mică de viață „Eu nu cred că este prea mult pentru o femeie să muncească zi de zi câte opt ore, până la 65 de ani, pentru că femeile harnice nu fug niciodată de muncă, iar cele mai puțin harnice sunt casnice de-o viață. Problema care se pune este aceea a temerii că nu vor apuca să beneficieze de pensie, având în vedere starea de sănătate precară a românilor și stresul zilnic servit la kilogram. Și mai întreb cine mai angajează o persoană de 60 de ani, când sora mea, la 40 de ani, nu prinde un loc de muncă pe motiv că e prea bătrână? O să crească perioada de șomaj sau o să devenim casnice la 60 de ani, fără pic de pensie? Propun să se pună la punct un sistem, chiar minim, prin care măcar cinci ani, urmașii să beneficieze de pensia părinților dispăruți înainte de împlinirea vârstei de 70 de ani. Așa, după sistemul pensiilor private!” – D. Mirea, 41 ani. Dumneavoastră ce părere aveți, dragi cititori, despre egalizarea vârstei de pensionare?