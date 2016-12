Cine e obligat să achite contribuţia la pensii

Cine e obligat să achite contribuția la pensii

„Este legal ca șomerii și cei care muncesc numai patru luni din an să plătească și ei contribuția la pensie ca și când ar fi angajați cu normă întreagă? (Steluța Dumitru).v v vDoamnă Dumitru, în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, potrivit Mihaelei Crivea, specialist în probleme de muncă, mai multe categorii, printre care se numără: a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari; b) funcționarii publici; c) cadrele militare în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale etc.Cât privește persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, și acestea trebuie să achite contribuția bănească pentru pensie. Aceeași obligație o au și persoanele care obțin, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin de patru ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care se află în una dintre următoarele situații: a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; b) membri ai întreprinderii individuale și întreprinderii familiale; c) persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice; d) persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurații acestora; e) alte persoane care realizează venituri din activități profesionale.