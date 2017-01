Cine contorizează timpul pierdut în Parlament, în răfuieli politice, pe banii cetăţenilor?

Cine contorizează timpul pierdut în Parlament, în răfuieli politice, pe banii cetățenilor?

Suprasaturați de răfuieli politice care nu țin cont de adevărata realitate, oamenii și-ar dori să afle, pe bune, cu ajutorul tehnicii actuale, cât timp consumă parlamentarii în scandaluri și cât dedică cu adevărat unei legislații care să modernizeze statul român și să-i facă pe toți egali în fața legii? Lupte pe viață și pe moarte, cuvinte mari aruncate cu nonșalanță chiar în plenul Parlamentului, pentru apărarea unor vechi și noi privilegii – asta văd oamenii că le servesc politicienii într-o perioadă în care suferințele provocate de criză nu contează. Parlamentarii au votat împotriva Parlamentului unicameral, deși toate sondajele arată că peste 80 la sută dintre români sunt pentru reducerea drastică a numărului acestora. Este clar pentru cei care urmăresc „ostilitățile” de pe scena politică actuală că majoritatea parlamentară a fost creată numai și numai pentru a-și exprima, în tonuri mult mai puternice, ura viscerală împotriva președintelui Traian Băsescu. Dacă nu ar fi așa, ar da fuga la tribunal ca să-și oficializeze relația, care își va putea produce efectele după alegerile prezidențiale, iar actuala coaliție parlamentară ar dormi liniștită dacă actualul președinte va fi reales. Cum acest lucru nu se întâmplă, din motive ușor de cuantificat, „politicienii merg la plesneală ca să amețească și mai tare electoratul” (Nadia Nina Spiru, 39 ani). Cititoarea noastră nu este înregimentată politic, dar ne-a mărturisit că s-a simțit mai aproape de PSD: „Am crezut că mai ales în perioadele de criză un partid de stânga este mai bun, pentru că problemele cele mai mari de existență le au cei nevoiași. Chiar atunci când se băteau mai tare cu pumnii în piept că se luptă, din Guvern, pentru noi, pesediștii ne-au trădat și s-au retras. Mai pot eu să le cred acum, în campanie, promisiunile, dacă chiar ei și le uită, sau poate le ignoră, de la o zi la alta?” Sondaje la nivelul propriului colegiu electoral N. N. Spiru este funcționară, are un salariu modest și s-a arătat decepționată de faptul că lupta politică „se dă sus, între politicienii de vârf, pentru ei”, iar poporul nu mai are pic de loc în această ecuație: „Poporul contează doar când i se cere votul!”. Nu trece nici o zi fără să fie aruncate pe piață cel puțin două sondaje, care se bat cap în cap. Decât să se bată în sondaje realizate pe bani grei de o firmă sau alta, cititoarea noastră le recomandă parlamentarilor „ca fiecare să coboare cu picioarele în colegiul lui ca să vorbească cu oamenii care i-au trimis în Parlament. De ce nu ne-au întrebat și pe noi dacă suntem de acord ca numărul parlamentarilor să rămână același? N-au spus ei că dacă nu-și respectă angajamentele electorale răspund în fața noastră? De ce nu se unesc așa de tare în Parlament și pentru interesele noastre? Să vină și să vorbească cu noi, că le dăm destule teme!”. Președintele, ferm pe poziție! Întrucât avizul Parlamentului este unul pur consultativ, președintele țării a spus răspicat că în ziua alegerilor se va organiza și referendumul privind adoptarea Parlamentului unicameral. „Zău că nu pricep ce fel de Constituție are țara asta? De ce nu se reglează odată toate neclaritățile astea? Aduceți-vă aminte ce circ a fost pe Constituție și la suspendarea președintelui, dar și în multe alte ocazii, când fiecare o interpreta cum avea interesul?” - este părerea lui Adrian Varga (46 ani), care propune instituțiilor abilitate să facă un efort pentru a comensura timpul consumat inutil de parlamentari, fie în răfuieli politice pe marginea elucidării ambiguităților dintr-o Constituție depășită, dar și din multe alte legi elaborate de ei înșiși, ale căror texte îi pun în dificultate chiar pe magistrați, cei nevoiți să le ia în calcul la împărțirea dreptății. „Vreau să-i văd atunci în Parlament tot așa de uniți ca acum, turnându-și cenușă în cap și le voi ierta toate reprezentațiile jalnice!” v v v Credeți că-și va bate cineva capul pentru a calcula cât timp pierd parlamentarii în disputele lor politice, evident, în detrimentul interesului general, dragi cititori?