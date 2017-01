Cine atentează la sistemul de canalizare al oraşului să răspundă!

Vox populi

Cine atentează la sistemul de canalizare al orașului să răspundă!

Nu zăpada sau ploile abundente îi sperie pe constănțenii Cristian Iordănescu, Zeny Tudor, Marina Suciu, V. Moraru, ci sistemul de canalizare al orașului, care nu face față precipitațiilor mai abundente, în primul rând, din cauza gurilor de canalizare înfundate, apoi a calității îndoielnice a lucrărilor de preasfaltare, dar și a lipsei de educație a multor concetățeni. - „Campania electorală bate la ușă, motiv care mă gândesc că ar putea fi un imbold pentru domnul primar în funcție să cerceteze din ce cauză, atunci când plouă (câtuși de puțin, nu mai vorbesc de puhoaie sau ninsori abundente), pe aproape toate străzile Constanței apar… nejustificat foarte multe bălți, spre deliciul unor șoferi care habar n-au ce-i acela respect față de pietoni. Și asta se întâmplă nu neapărat din cauza gurilor de canalizare înfundate, ci a faptului că atunci când se toarnă asfaltul, reparațiile străzilor se fac în dorul lelii. La fel de adevărat este că sunt foarte mulți concetățeni de-ai noștri care aruncă în gurile de canalizare, fără nici o jenă, găleți întregi cu mortar și tot felul de alte resturi de la lucrările de construcții. Dacă se poate demonstra că exagerez cu ceva, sunt dispus să-mi cer scuze public”. (Marina Suciu, zona Coiciu) - „Dacă ar fi să mă refer numai la ultima ninsoare strașnică, de exemplu, în acele zile de teroare, când autoritățile constănțene s-au grăbit să convoace Comandamentul de iarnă, pentru a stabili cum să acționeze în condițiile meteorologice extrem de precare, este adevărat, mi-am adus din nou aminte de marile probleme pe care ni le fac gurile de canalizare înfundate. Probabil că acestea se înfundă pentru că nu sunt curățate la timp sau din cauza a tot felul de soluții antiderapante, care se combină cu mizeria, mocirla și zăpada de pe străzi. Părerea mea este că ele trebuie curățate sistematic, fără a se aștepta ninsori sau ploi abundente. De asemenea, cred că polițiștii de proximitate ar trebui să fie mai atenți, să-i surprindă și să-i amendeze pe cei care toarnă în gurile de canalizare tot felul de resturi de la zugrăvit sau alte lucrări personale”. (Zeny Tudor, zona Dacia). - „Și în anii trecuți am tot reclamat că noi, constănțenii, indiferent de zona în care locuim, avem probleme mari din cauza faptului că majoritatea gurilor de canalizare sunt înfundate. Dacă cei care răspund de starea acestora vor avea bunăvoința să ia la pas, de exemplu, cartierul Tomis Nord, și mă opresc aici, deși lista ar putea continua bine mersi, îmi vor da categoric dreptate. Am tot reclamat, în ultimii ani, acest aspect, dar nu m-a luat nimeni în seamă. Și la ziarul dumneavoastră am reclamat, dar lucrurile au rămas neschimbate. Sper ca măcar de data asta să se ocupe cineva de curățirea lor. Vă spun sincer, la începutul lunii ianuarie, gurile de canalizare din Tomis Nord erau beton”. (Cristian Iordănescu, Tomis Nord) - „Când domnul primar Mazăre ne promitea, în campania electorală trecută (Doamne, ce repede trec anii!) că va repara trotuarele chiar în primii ani de mandat, l-am crezut pe cuvânt de onoare și l-am votat. Mai mult, am dus muncă de lămurire și cu alții care nu prea-l aveau la inimă să-l voteze. Acuma, ce-mi văd ochii? Cu excepția câtorva intersecții unde s-au pus, într-adevăr, dale, restul trotuarelor arată cumplit. Iar după ninsoarea asta, sunt de-a dreptul catastrofale. Eu îmi rezerv dreptul să-l dau în judecată pe domnul primar și să-i cer despăgubiri de valoarea tuturor perechilor de încălțări pe care le-am făcut praf în mandatul său, din cauza gropilor din trotuare, eu, soția, cei trei copii, cei doi nepoței și părinții noștri. Și, ca mine, ar trebui să procedeze și alții”. (V. Morar, zona Spitalului municipal) Chiar dacă nu s-a topit brusc de pe străzile orașului toată zăpada căzută la începutul acestei luni, constănțenii s-au lovit din nou de aceeași problemă: apa murdară se scurge foarte, foarte greu. Ei cer edililor să identifice adevăratele motive ale acestui „fenomen”, iar cei care „atentează la sistemul de canalizare al orașului să răspundă”.