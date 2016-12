Cine are dreptul la concediul suplimentar

„Nimic nu mai e ca înainte, serviciu nesigur, mai puțini bani… Chestiile astea le mai înțeleg într-un fel, dar nu înțeleg de ce sunt și mai puține zile de concediu de odihnă. Numai 20 de zile mi se par foarte puține ca să te refaci după o muncă de un an, dar și după o viață așa de grea cum o avem cei mai mulți. Am auzit că legea permite și zile în plus la concediul de odihnă, dar numai la unii. Aș vrea să aflu, dacă se poate, cine are dreptul la așa ceva, dacă are?” (Steluța Opreanu).v v vNu este vorba despre o limitare a concediului de odihnă, doamnă Opreanu. Pentru înlăturarea abuzurilor, după cum ne-a explicat expertul în probleme de muncă, Manuela Marcu, legiuitorul a stabilit ca orice salariat să aibă dreptul, pe lângă repausul zilnic și săptămânal, la un concediu de odihnă anual plătit, de minimum 20 de zile lucrătoare. Deci, niciun angajator nu are dreptul să fixeze pentru angajații săi un concediu de odihnă mai mic de 20 de zile.Cât privește acordarea unor zile în plus la concediul minim de odihnă, de acestea beneficiază doar anumite categorii, respectiv cei care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, cărora li se adaugă și tinerii în vârstă de până la 18 ani.Minimum trei zile lucrătoareNici măcar durata acestui concediu suplimentar nu este la latitudinea angajatorului, căci legea spune că acesta se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil și nu poate fi mai mic de trei zile lucrătoare, deci iar se fixează un prag.Important! Deși durata minimă a concediului de odihnă anual plătit nu poate fi mai mică de 20 de zile lucrătoare, acesta se acordă proporțional cu activitatea efectiv prestată într-un an calendaristic. În plus, concediul de odihnă trebuie efectuat în fiecare an, compensarea în bani a zilelor neefectuate fiind permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.