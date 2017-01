Cine a fost primul, oul sau găina?

Slăbiciunea Coaliției politice formate după alegerile din 2008, care tocmai s-a destrămat, a constat în lipsa solidarității în actul de guvernare. Problema e că niciun politician nu-și asumă responsabilitatea actualei crize politice și economice, pasându-și vina unul altuia, spre deruta românilor. Cititorii noștri consideră că politicienii, în locul unui program clar pentru noi toți, al unui plan de bătaie pentru viitor și al unui set de măsuri pentru progresul țării, ne servesc doar planuri de bătaie electorală. „Prea ne iau de fraieri!” Toată lumea vede ce se întâmplă acum pe scena politică. După ce opoziția a reușit să dărâme Guvernul Boc, țara e în derivă. O recunosc, la unison, atât politicienii care i-au netezit „țărișoarei” drumul la vale, dar și cei care s-au trezit... cu aripile tăiate de mașina de vot a „proaspetei” coaliții parlamentare. Oamenii sunt debusolați și nu înțeleg de ce, deși toți politicienii clamează că haosul actual aduce imense deservicii țării atât pe plan intern cât și internațional, nu sunt dispuși să-și calce peste orgolii și să constituie un Guvern de Uniune Națională: „Mulți îl acuză pe președintele actual că se risipește în declarații conflictuale și dezbină. Posibil să fie așa, nu-i contrazic! Dar ceea ce eu văd cu ochiul liber acum este că opoziția este mult mai încrâncenată decât președintele, care totuși acceptă și un Guvern de Uniune Națională, fie și de ochii lumii. Toți liderii opoziției au acum ocazia să ne demonstreze nouă, oamenilor de rând, că sunt altfel decât președintele! Credeți că o s-o facă sau o să ne amețească în continuare că nu ei, ci tabăra adversă a generat ciondăneala asta interminabilă? Chiar vor să afle de la noi cine a fost primul, oul sau găina? Pe de altă parte, liberalii și pesediștii își dau cu stângu-n dreptul din moment ce candidații la președinție își anunță de pe acum viitorul prim-ministru. Cum e treaba cu Constituția asta, până la urmă are sau nu dreptul președintele să desemneze primul ministru? Atâta incoerență politică n-am văzut de când sunt” este de părere Adrian Marcu (38 ani). Încăpățânare pentru „răul” românilor Întâmplarea a făcut ca în perioada în care uraganul Katrina și-a făcut mendrele, Marian Cristea (53 ani), să se afle în vizită la rudele sale, în America. A fost plăcut impresionat să-l audă la televizor pe președintele american, George W. Bush, recunoscând că poartă o parte din vină în acordarea cu întârziere a ajutoarelor către sinistrați: „La noi, politicienii, de când îi știu, nu fac altceva decât să-și paseze responsabilitățile. Ei ne cred la fel de naivi ca și în anii 90! Or fi destui care le înghit gogoșile, dar cei mai mulți s-au trezit. Vrem să-i vedem și noi pe cei care au început primii scandalul, indiferent din ce partid sunt, să recunoască acest lucru, să-și ceară scuze și să îndrepte eroarea. Credeți în scenariul ăsta, sau e unul SF?”. Va sosi ziua scadenței! Un liberal cu ștate vechi, care a insistat să-i păstrăm anonimatul („Vreau să am o bătrânețe liniștită, iar copiii mei să se poată înscrie mai târziu în PNL!”), știe că scara de valori pe care liberalii au moștenit-o de la moșii și strămoșii lor nu a fost niciodată „așezată pe un zid... roșu, cum fac astăzi liderii PNL, iar ceilalți merg cu turma! Eu sunt unul dintre primii liberali din județul ăsta și întotdeauna m-am chinuit să le arăt colegilor și cetățenilor că o scară autentică de valori liberale nu se poate sprijini pe un zid crăpat de valori morale. El trebuie să fie consolidat în fiecare zi, ori pentru ceea ce fac liberalii de la vârf astăzi (și nu pentru prima oară!), când purtătorul lor de cuvânt a ajuns să fie nimeni altul decât Ion Iliescu, îi va judeca istoria. Sper să n-o ia pe urmele țărăniștilor și mă rog să le dea Domnul mintea de pe urmă! Chiar dacă ar fi acum premier Klaus Johannis, după alegeri sigur PSD-ul își va dori candidatul său! Și tot așa, din circ în circ, cu liberalii mei în frunte!”. Nebuloasă totală „E adevărat că încă nu se știe cine a fost primul, oul sau găina, dar e clar ca bună-ziua că dacă nu dărâmau guvernul chiar înainte de alegeri, nu se ajungea la dezastrul politic actual! Să ne demonstreze nouă opoziția unită și proaspătă, care deja a început să se înțepe la greu, că este mai înțeleaptă decât președintele Băsescu, și în loc să defileze la braț stânga cu dreapta - și-atât! - să facă ceva pentru ca țara să nu piardă măcar banii de la FMI, dacă de altceva s-a văzut clar că nu le pasă și punct! Apropo, cum rămâne cu Parteneriatul pentru scoaterea României din criză? - Diana Scutaru (39 ani). v v v De milenii, cercetătorii se străduiesc să dezlege enigma: Cine a fost primul, omul sau găina? La concurență cu ei, în ultima vreme, politicienii le-au dat românilor o temă grea: Cine este cel care a aprins fitilul actualei crize politice? Dumneavoastră ați elucidat această dilemă, dragi cititori?