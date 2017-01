Cinci tipuri de femei de evitat (I)

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Așa cum există bărbați de care ar fi mai bine să fugi, la fel sunt și femei care pot să le dea mari bătăi de cap partenerilor lor. De la domnișoara obse-dată de măritiș, la frumoasa materialistă, specialiștii au întocmit o listă cu cinci tipuri de femei cu care n-ai vrea să ai de-a face! Obsedată de măritiș. Poate pentru că nu mai are 20 de ani sau pentru că e ultima din generația ei care n-a reușit să-și pună pirostriile (motivele pot fi multiple, oricum), această domnișoară își dorește cu disperare să se mărite. Atâta timp cât găsește bărbatul care să o ia de nevastă, nu mai contează că este un ratat, un nesimțit etc. La un moment dat, se va prinde că bărbatul de lângă ea este un porc, însă va fi prea tarziu. Așadar, dacă nu vrei să ai parte de acest tip de femeie pentru tot restul vieții tale, fugi cât mai re-pede! Pusă pe harță. Cum te prinzi că ai de-a face cu o astfel de femeie? Ei bine, pentru ea, viața este o luptă continuă - indiferent ce spui, cuvintele tale vor fi scoase din context și vor deveni o insultă sau, în orice caz, un motiv bun de ceartă. Această femeie te va transforma și pe tine într-un certăreț notoriu, așa că mai bine îi spui „pa” cât încă nu e prea târziu. Vorbește non-stop. Este clar că o femeie comunicativă se va face mai ușor remarcată într-un grup. Este posibil chiar să îți placă o astfel de domnișoară, cu care ai putea să vorbești ore în șir despre vrute și nevrute, dacă ai avea chef. Totuși, ai grijă să nu dai peste genul de femeie care are mereu ceva de spus și de comentat.