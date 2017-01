Cicălitorul din dreapta şoferului…

Punctul pe "i"

Cicălitorul din dreapta șoferului…

V-ați gândit vreodată că un motiv de separare a unui cuplu îl poate constitui cicăleala partenerului aflat în dreapta celui care șofează? Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția un tânăr care n-ar fi avut niciun motiv să-și ascundă identitatea în alte situații: "În cazul de față, cred că e mai bine să trag un semnal de alarmă, știu că nu sunt singurul care a pățit-o, e un obicei vechi mai ales la români, am văzut că se poartă și la alte cupluri. Dar sunt bărbat și am obligația morală să nu de-conspir numele celei cu care am avut o relație doi ani. Eu aș fi continuat-o, dar chiar m-au lăsat nervii, nu s-a mai putut!".Tânărul ne-a mărturisit cu sinceritate că pur și simplu nu a mai putut șofa alături de prietena lui cicălitoare după ce puțin a lipsit să calce un om chiar pe trecerea de pietoni. De ce s-a ajuns până acolo? Pentru că imediat ce ocupa scaunul din dreapta șoferului, aceasta era cuprinsă de un val de adrenalină, iar la prima intersecție, se dezlănțuia: "O să se pună roșu, accelerează iute!"; "Frână, n-ai observat că voia să întoarcă tâmpitul? Până să ajungă la destinație, era deja în pragul unei crize de nervi: "De ce o iei pe acolo? Fă dreapta! E mai rapid pe alee!".S-a îngroșat gluma!Încordat la maximum, bărbatul și-a suportat din ce în ce mai greu prietena, scrâșnind din dinți și apăsând pe o frână virtuală. Un coșmar de care a avut parte chiar din ziua în care s-au cunoscut: "Mi-am spus că dacă a început așa, e semn rău. Am lăsat-o, zilele tre-cute, la prima benzinărie, departe de casă. Era un loc cât se poate de civilizat, să spună merci că n-am lăsat-o pe autostradă! S-a supărat foarte tare, n-a mai venit acasă, iar a doua zi când m-am întors de la muncă, deja își luase toate lucrurile și nu îmi mai răs-punde nici la telefon".Tânărul ne-a rugat să scriem cât de mult i-a fost afectat sistemul nervos de către "virusul volanului virtual", mărturisindu-ne că nimic nu i se pare mai cumplit în viață decât să fie prins într-un ambuteiaj și să aibă alături o persoană care comentează ori de câte ori apasă pe accelerație…