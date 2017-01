Chiriaşii pot fi evacuaţi doar cu ajutorul instanţei

Chiriașii pot fi evacuați doar cu ajutorul instanței

Scânteile dintre proprietari și chiriași se pot aprinde atunci când proprietarul, pe motiv că el este stăpânul absolut, ignoră clauzele contractului de închiriere. Document semnat atât de chiriaș, cât și de proprietar, contractul de închiriere ar trebui să conțină toate condițiile respectivului acord. Se întâmplă adesea ca între cele două părți să se declanșeze conflicte de amploare, motivele fiind dintre cele mai diverse și imprevizibile. Chiriaș... nonconformist! De exemplu, Andi Ilie (46 ani, din Constanța), a avut o afacere de familie pe care a fost nevoit s-o lichideze anul trecut. Spațiul în care firma a avut sediul (un apartament cu două camere de la parterul unui bloc din Tomis III) l-a închiriat unei persoane fizice, cu contract: „Problema nu e că omul nu mi-ar plăti chiria stabilită prin contract la timp, dimpotrivă, mi-a dat-o și în avans pe două luni, mi-a plătit și o garanție. Necazul meu e că administratorul asociației mi s-a plâns că are restanțe pe trei luni la întreținere. Și vecinii mi se plâng că dă chindii până noaptea târziu și-i deranjează. Am discutat cu el, mi-a spus că nonconformist a fost toată viața, dar mi-a promis că o să rezolve. Dar nu s-a ținut de cuvânt. Mi-e rușine de vecini, de administrator. Citesc ziarul dumneavoastră, am văzut că-i ajutați pe oameni, de aceea mi-am permis să întreb și eu dacă pot să-l evacuez din apartament fără scandal și să reziliez contractul de închiriere, care expiră în decembrie 2010". Proprietar „neserios” „Am făcut greșeala să închiriez apartamentul cu o chirie mică în toamna trecută, de frică să nu plă-tesc întreținerea peste iarnă. Acum am oferte grozave pentru sezon și vreau să reziliez contrac-tul înainte de termen. Omul e corect, problema e că eu sunt neserios în toată treaba asta. Chiriașul mă amenință că mă dă în judecată dacă nu-l las în pace. Chiar așa, nu pot să fac ce vreau cu casa mea, eu să fiu cel care pierde, iar chiriașul să câștige?” – Vasile T., 38 ani, din Constanța. v v v Legea locuinței nr. 114/1996 (art. 25, alin. 1) este clară: „Evacuarea chiriașului se face numai pe baza unei hotărâri judecătorești irevo-cabile“. Așadar, stimate domnule Andi Ilie, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că dacă nu veți reuși pe altă cale să mediați acest conflict, va trebui să vă adresați instanței, pentru a cere atât rezilierea contractului de închiriere, cât și evacuarea chiriașului. În cazul în care, după obținerea hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, chiriașul nu părăsește locuința de bunăvoie, veți fi nevoit să vă adresați unui executor judecătoresc. Potrivit Legii locuinței, rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face și la cererea asociației de proprietari, atunci când chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de trei luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în sarcina chiriașului. De asemenea, îl paște evacuarea dacă chiriașul are un comportament nepotrivit și tulbură liniștea vecinilor. Referitor la cel de-al doilea caz, C.G. atrage atenția că, neîncălcând vreo clauză din contractul de închiriere, dacă va fi dat în judecată de proprietar, câștigător va fi chiriașul.