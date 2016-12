Medicul de gardă

„Chiar nu se poate trăi fără iaurt?“

"Nu suport iaurtul, de mică nu l-am suportat, am așa un fel de respingere. Am probleme de sănătate, m-am tratat cu o doză de antibiotice, trebuie să repet doza, însă medicul a insistat să mănânc iaurt după ce iau pastila, neapărat, că-mi termin flora intestinală, plus că stau prost și cu imunitatea. Chiar a specificat, să fie cu bacterii probiotice… Mi-a fost jenă, ditamai femeia, să-i spun că n-am pus niciodată iaurt în gură! Chiar nu se poate trăi fără iaurt? Laptele nu ajunge?" (M. Gheorghe).v v vStimată doamnă, iaurtul chiar este un aliment extrem de important. Cât privește bacteriile probiotice, medicul primar Anca Sima, din cadrul Clinicii Homeomed, ne-a explicat că acestea sunt microorganisme vii, care, asociate unor alimente și consumate în cantități semni-ficative, exercită efecte benefice asupra sănătății, contribuind, într-adevăr, la întărirea și refacerea sistemului imunitar și a echilibrului natural al organismului. Astfel de bacterii sunt, de exemplu, unele tipuri de Bifidus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei (va trebui să citiți cu atenție ingredientele de pe ambalaj). Sistemul digestiv al unui adult este foarte complex, fiind colonizat de aproximativ o sută de trilioane de bacterii, din circa 400 de specii, cunoscute sub denumirea generică de floră intestinală. Or, această incredibilă rețea se bazează tocmai pe un echilibru delicat între bacteriile bune și cele posibil dăunătoare.În condiții normale, acest echilibru între bun și rău este ținut sub control, dar pentru persoanele aflate sub tratament cu antibiotice sau care suferă de oboseală, stres, sedentarism sau alte boli, călătoresc în zone geografice cu altă climă și maladii specifice, acest echilibru sensibil poate fi afectat. În astfel de situații, nivelul bacteriilor bune scade, pe când al celor rele crește. Or, iaurtul probiotic, dar și orice altă băutură pe bază de iaurt probiotic, servit zilnic, este de natură să restabilească echilibrul și să țină sub control bacteriile care ne fac rău.