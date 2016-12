„Chiar nu pot să-mi împrumut o prietenă în ţara asta?“

„Chiar nu pot să-mi împrumut o prietenă în țara asta?“

„Am fost plecată din țară, m-am întors cu destui bani. Am o bună prie-tenă în Constanța care, știind că am bani, mi-a cerut 5.000 de dolari cu împrumut, obligându-se la o dobândă, mai ales că n-am fixat un termen pentru retur-narea banilor. E o sumă mare, oricât aș vrea, nu pot să-i dau pe încredere, cât este ea de soră de cruce… nu se știe niciodată ce se întâmplă. Ea refuză să semneze vreun act de frică să nu intrăm amândouă la cămătărie. Chiar nu pot să-mi împrumut o prietenă în țara asta? Observ că s-au schimbat multe de când am plecat… erau la modă cămătarii!” (Paula Petrilă).v v vÎntr-adevăr, doamnă Petrilă, cămătăria, ale cărei efecte au fost, ani de zile, dintre cele mai catastrofale în România, este, în sfârșit, considerată infracțiune și sancționată de lege. La fel de adevărat este că în legea cămătăriei scrie negru pe alb că persoana care dă împrumuturi bănești în schimbul unei camete se numește cămătar, camăta nefiind altceva decât dobânda pe care o percepe cămătarul pentru sumele date cu împrumut. În plus, legea cămătăriei prevede și pedepse cu închisoarea de la șase luni, la cinci ani. Asta nu înseamnă, însă, că nu vă puteți împrumuta prietena. Va trebui doar să faceți un contract de împrumut, prin notariat, dar fără stipularea vreunei dobânzi, scopul contractului fiind acela ca oricând să puteți dovedi că ați împrumutat acei bani. Pentru a avea siguranța că vi se va returna acest împrumut, puteți solicita o garanție imobiliară (ipotecă asupra unui imobil) în favoarea dumneavoastră, contract care va trebui încheiat tot în fața notaru-lui și care va fi înregistrat la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.