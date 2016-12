"Chiar n-are nimeni ac de cojocul şoferilor de maxi-taxi?"

1

cea mai buna solutie e sa interzica porcariile astea. soferii astia nu respecta legea de circulatie, nu respecta statiile, nu dau bilete, iau mai multi calatori decat au voie, multe dintre autovehicule au mari probleme tehnice, au si probleme estetice, multe fiind busite, zgariate etc si majoritatea sunt f f jegoase. singura explicatie este ca sunt mana in mana cu primaria, mai ales ca la ratc o calatorie este mult mult mai scumpa decat la maxi taxi, iar oriunde in lumea transportului de calatori sau de marfa, cu cat incarci mai mult cu atat pretu scade pe unitate. la noi e invers, un maxi taxi de 16 locuri are pretu de aproape 2 ori mai mic decat un autobuz de 98 de locuri...cei drept pe ratc sunt multi blatisti dar la maxi taxi nu se dau bilete deci banii carei revin firmei sunt doar o fractiune. inca un indiciu cum ca maxi taxiurile sunt mana in mana cu primarie, este faptu ca toate firmele de maxi taxi au in geam in fiecare campanie electorala afise cu mazare constantinescu si psd