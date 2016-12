„Chiar aşa, blocurile comuniste n-au perioadă de garanţie?“

SEMNALE

„Chiar așa, blocurile comuniste n-au perioadă de garanție?“

Referitor la blocurile construite înainte de 1989, legislația prevedea o perioadă de garanție de 50 de ani. Desigur, asta nu înseamnă că după această perioadă, blocurile vor pica la primul cutremur. Nicidecum, numai că, preventiv, specialiștii le recomandă proprietarilor să solicite o expertiză pentru a se stabili care este starea structurii imobilului și dacă este nevoie de consolidare. „Am vrut să profit de criză și să-i cumpăr fetei un apartament în București. Dar cum nu mă scald în bani și nici prea mulți bani nu-mi dă banca, mi-am făcut planuri să cumpăr ceva mai ieftin. Am urmărit anunțurile la mica publicitate și la toate apărea că blocul nu are bulină roșie, dar dacă cereai vreo expertiză, ceva, nu ți se prezenta niciun document. Cred că e o găselniță comercială, pentru că în București, e mare spaimă de cutremure. Totuși, cu sau fără bulină oficială, n-am putut să mă hotărăsc, pentru că apartamentele ieftine erau în blocuri, din punctul meu de vedere, niște jafuri. Nu trebuia să fii arhitect ca să-ți dai seama că trebuie consolidate. M-am lăsat păgubaș și m-am decis să cumpăr ceva în Constanța. Aici n-ai să vezi la niciun anunț ceva de genul bulină roșie, probabil nu e cazul. Am găsit un apartament bunicel, însă blocul arată jalnic, ai impresia că la prima bubuitură își dă duhul. Am întrebat la asociația de locatari ce garanție are blocul, și mi s-a spus că blocurile comuniste n-au perioadă de garanție, că ele sunt sănătoase, să nu-mi fac griji. Chiar așa, blocurile comuniste n-au perioadă de garanție? Văzându-mă gânditor, președintele de asociație s-a scăpat și mi-a zis că le-a propus locatarilor să facă o expertiză, așa, din precauție, dar că n-au fost de acord din cauza banilor. Eu cred că orice bloc are o perioadă de garanție. Mă puteți ajuta cu lămuriri în acest sens? Cu mulțumiri, Mihai Miron, 47 ani”. „Vârsta“ face prețul casei Indiscutabil, piața imobiliară este sensibilă la știrile referitoare la cutremure, iar majoritatea celor care vor să-și cumpere o locuință preferă să plătească mai mult pentru un apartament situat într-un bloc con-struit după norme tehnice riguroase - ne-a spus reprezentantul unei agenții imobiliare, care ne-a confirmat că, de regulă, cererile vizează imobile ridicate după cutremurul devastator din 1977, pentru care s-a mers pe rezistența la 7,5 - 8 grade pe scara Richter, iar în cazuri speciale, chiar până la 8,5 grade: „Nu doar acum, că e criză, dar dintotdeauna, vârsta face prețul casei, nu e o noutate, dar lucrurile sunt influențate serios și de felul cum este întreținut acel imobil. Dar când e criză și creditele se fac cum se fac, nimeni nu mai aruncă cu banii ca înainte. Iar noi știm mai bine ca oricine treaba asta, că doar știți ce probleme au fost și încă sunt cu piața imobiliară”. Referitor la perioada de garanție a blocurilor de locuințe, Gigi Chiru, directorul Inspectoratului Teritorial de Stat în Construcții Sud - Est, a precizat că aceasta se întinde pe durata a 50 de ani. După care, proprietarii ar putea lua în calcul realizarea unei expertize tehnice, pentru a afla care este uzura imobilului în care locuiesc și dacă se impune sau nu consolida-rea acestuia. Din păcate, foarte mulți confundă acest termen de garanție cu durata de viață a unei construcții, lucruri total diferite. Viața unei clădiri depinde, indiscutabil, de grija care i se acordă de către proprietarul ei.