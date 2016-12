Chef de Revelion, doar cu semnătura vecinilor?

Senatul a aprobat, tacit, o propunere legislativă a unui grup de senatori PSD, potrivit căreia petrecerile private nu se pot face fără acordul scris al vecinilor. Proiectul urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților, care este for decizional. Mai mulți cititori consideră ideea exagerată, greu de aplicat, generatoare de conflicte în plus, la bloc și cer retragerea proiectului sau îmbunătățirea lui.Asupra unei asemenea perspective, în cazul aprobării legii, au dorit să atragă atenția și soții Diana și Valentin Mărgărit. Locuiesc de ceva vreme la bloc, la etajul doi, au și ei destui vecini petrecăreți care le-au scos peri albi de-a lungul timpului din cauza chefurilor zgomotoase și prelungite până dimineața, cu tot felul de ocazii, Revelionul nefiind niciodată ratat: „Am citit într-un ziar, zilele trecute, că s-a dat o lege cum că e nevoie de semnătura vecinilor când vrei să faci un chef în apartament. Care vecini și de la ce etaj, pe câte etaje trebuie să semneze? Oare cei care au dat legea asta știu că bătutele și muzica prea tare se aud și de la etajul zece până la parter? Se cheamă că eu sunt vecin cu cel de la etajul zece?”. „Și, mă rog, cine o să verifice în toiul nopții semnăturile, dacă sunt adevărate sau false? Eu am vrut să mă mut de la bloc din cauza chefliilor, dar nici la casă nu e mai roză situația, la cum sunt casele una-n alta în Constanța. Are cineva interes ca nebunia să fie și mai mare decât este?” (Dora Stângă). „Cred că nu există bloc fără doi-trei cheflii care, după ce se îmbată, mai pun și de scandal! Vă rugăm scrieți în ziar să se oprească această lege. Nici nu vreau să-mi imaginez un confrunt de semnături în toiul nopții, cu oameni băuți și poliția de față!” (Victor Duianu). „Să lase frumos Legea 61 și să facă legi serioase, nu prostiile astea. Sunt curios câți vecini o să-mi ceară semnătura pentru Revelionul ce se apropie! Ce viitor o să aibă și legea asta?” (Valentin Mărgărit).De Camera Deputaților depinde… viitorul legiiStimate domnule Mărgărit, într-adevăr, la propunerea unui grup de senatori ai PSD, senatorii juriști, în unanimitate, au întocmit un raport de admitere a propunerii legislative care prevede că petrecerile private care presupun depășirea limitelor de zgomot admise să se facă numai cu acordul scris al vecinilor. Dar lucrurile nu se opresc aici, întrucât același proiect prevede că în localurile publice situate în imobile cu destinație de locuință sau în imediata vecinătate a acestora, precum și pe terasele în aer liber, programul muzical să poate fi difuzat numai între orele 9,00 - 22,00. Depășirea programelor muzicale peste ora 22,00 va fi permisă doar dacă în localurile respective au fost făcute lucrări de fonoizolație, care reduc zgomotul sub limita legală și dacă vecinii își dau acordul scris în acest sens.În vizorul legii și distracția din stațiuniPotrivit aceluiași proiect de lege, în stațiunile turistice, autoritățile locale pot stabili și alte orare de funcționare a localurilor publice și de difuzare a programelor muzicale, de data asta în funcție de in-teresul local, însă tot după consultarea cetățenilor, a operatorilor economici din turism și a autori-tăților competente pentru protecția mediului.Amenzi până la 3000 leiConsilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că, potrivit acestui proiect legislativ, sunt considerate contravenții tulburarea liniștii locuitorilor prin „strigăte, larmă sau folosirea excesivă a oricărui aparat, obiect, instrument ori instalație muzicală de intensitate mare în intervalul 22,00 -8,00”, dar și organizarea de petreceri private în corturi, spații neacoperite situate în perimetrul apropiat al imobilelor cu caracter de locuință. Toate aceste contravenții se vor sancționa cu amendă de la 200 și până la 3.000 lei, în funcție de gravitatea faptei.