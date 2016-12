Certurile pot suspenda dezbaterea moştenirii?

Certurile pot suspenda dezbaterea moștenirii?

Practica a dovedit că în momentul când demarează dezbaterea succesiunii mai apar și neînțelegeri între moștenitori. Puțini sunt cei care știu că legea permite ca în asemenea conjuncturi, procedura notarială să fie suspendată, ea urmând să fie reluată numai după rezolvarea litigiilor, pe cale amiabilă sau prin instanță. „Mama a decedat, iar tata mai trăiește încă. Suntem trei frați și nu ne înțelegem deloc cu moște-nirea, acum și-au adus aminte că eu sunt înfiată. Am făcut la drumuri la notar de nu le mai știu numărul și nu sunt din oraș. Omul are răbdare cu noi, nu-l deranjează că ne cer-tăm, nu se bagă, dar și actele stau pe loc. Ce se poate face mai repede, să nu depășim termenul de șase luni?” (Olguța Costea).v v vAstfel de situații delicate nu sunt deloc rare. Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, legiuitorul are proceduri clare pentru rezolvarea tu-turor problemelor care au ca obiect ceea ce în termeni juridici se nu-mește dezbaterea succesiunii. Mai mult, pentru clarificarea termenilor folosiți în astfel de împrejurări, atrage atenția că, în timp ce deschiderea succesiunii se produce automat la data morții succesorului, pentru dezbaterea succesiunii trebuie demarate, fie procedura notarială, fie cea judecătorească.Concret, dezbaterea moștenirii este procedura notarială sau judecătorească prin care se stabilesc persoanele care pot succede, întinderea drepturilor acestora și recunoașterea acestor drepturi printr-un înscris oficial - certificat de moștenitor sau hotărâre judecătorească, cu mențiunea că numai hotărârea judecătorească poate ține loc de titlu de proprietate. Într-adevăr, procedura notarială de dezbatere a moștenirii se suspendă atunci când apare o cât de mică neînțelegere între moștenitori, potrivit legii, ea neputând să fie reluată decât după soluționarea acestor litigii, în cel mai fericit caz, pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu e posibil, în instanță.