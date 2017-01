Certificatul de urbanism… rural, bomboana de pe... cadastru!

Teodora Velciu, împreună cu frații săi - Georgeta Zeicu și Eugeniu Albu, au moștenit 23,26 hectare teren arabil pe raza comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța, în baza a două titluri de proprietate, de 10, respectiv, 13,26 hectare. Fiind persoane în vârstă și dorind să lase copiilor o situație clară a acestui teren au hotărât să iasă din indiviziune. Problema este că stufoasa și costisitoarea birocrație românească nu se dezminte nici într-un asemenea demers. Femeia ne-a relatat că în noiembrie 2008 a depus la Primăria Nicolae Bălcescu actele necesare pentru efectuarea cadastrului și ieșirea din indiviziune, plătind suma de 3.000 de lei. După circa trei săptămâni a fost anunțată că, pentru titlul de proprietate de 10 hectare, nu se poate efectua cadastrul întrucât din act lipsea mențiunea privind drumul de exploatare la vecinătăți. Pe 15 decembrie 2008, a depus la Oficiul de Cadastru Constanța o cerere prin care solicita rectificarea actului respectiv, deși nu era vina moștenitorilor. „De la Cadastru m-au trimis din nou la primăria N. Bălcescu, pentru întocmirea unui nou proces-verbal de punere în posesie a celor 10 ha teren în care să se specifice și drumul de exploatare omis din titlu. După alte săptămâni de tergiversare, am intrat în posesia actului rectificat, pe care l-am depus la primărie ca să-și urmeze drumul către cadastru“. Alte drumuri, alți bani! Ca și când efortul de până acum nu ar fi fost suficient, la 16 martie a.c., i s-a transmis să se prezinte la primăria N. Bălcescu pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru terenul agricol, fără de care își poate lua adio de la ieșirea din indiviziune. Dacă suma solicitată de primărie ar fi fost cât de cât rezonabilă, cititoarea noastră ar fi plătit-o fără să mai comenteze. „Surpriza este că pentru certificatul de urbanism pe un teren extravilan situat în mediul rural, pe care nu vrem să con-struim nimic și nici desti-nația nu dorim să i-o schim-băm, ci doar să-l împărțim frățește, trebuie să plătim alți 1.163 lei, sumă aberantă, mai ales prin raportarea la pensiile noastre. Cum este posibil așa ceva? După ce că pentru cadastru trebuie să dăm o groază de bani, acum ni se mai cer alte sume pentru găselnița asta? Ne-am lovit de prea multe piedici într-un demers pe care îl credeam mai simplu și considerăm că numai apelând la dumneavoastră s-ar mai lua niște măsuri pentru protejarea oamenilor. Când am fost copii am pătimit din cauza comunismului, iar acum suntem cocoșați de tot felul de taxe!” - ne-a mai spus, copleșită de indignare, cititoarea noastră. La noi, ceea ce legea nu interzice este permis! Liliana Petcu, referent urbanism în cadrul primăriei Nicolae Bălcescu, ne-a spus că în luna decembrie, an de an, Consiliul Local stabilește nivelul taxelor și al impozitelor pentru anul următor. În legătură cu dilema cititoarei noastre privind necesitatea unui certificat de urbanism pentru terenuri extravilane din zonele rurale și costurile lui exagerate: „De ce să nu cerem așa ceva, din moment ce legea nu face diferențe între terenul intravilan și cel extravilan?” – a completat reprezentanta primăriei. Totuși, pentru consolare, am fost asigurați că taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este cu 50 la sută mai mică decât taxa pentru zona urbană, însă ea este absolut obligatorie pentru ieșirea din indiviziune și, ulterior, cadastrarea terenului respectiv. Potrivit legii, certificatul de urbanism este un act de informare, în care administrația locală este obligată să evidențieze ce se află în zona respectivă și ce are voie să facă potrivit planurilor urbanistice generale aprobate. „Într-adevăr, este o sumă mare în cazul acestor moștenitori, dar nicio ieșire din indiviziune, lotizare, dezmembrare sau alipire de terenuri nu se poate realiza fără obținerea acestui certificat”. v v v Indiferent dacă este vorba despre românul de rând sau despre firme, nimeni nu mai prididește plătind taxe în România. Iar acest caz demonstrează, dacă mai era nevoie, că statisticile realizate la nivelul Comisiei Europene, potrivit cărora țara noastră este campioană europeană la numărul de taxe și impozite, nu pot fi demontate.