Cererile făcute în numele Romtelecom sunt o înşelătorie

premii Romtelecom

ATENTIE!!! Am fost contactat pe numarul de Romtelecom de un anume "baietel" reprezentant Romtelecom care m-a informat ca in urma unei extrageri a numerelor fidele am castigat suma de 130000 lei si pentru a intra in posesia acesteia trebuie sa apelez numarul 0769887223. Banuind o tentativa de frauda am sunat la "1930" Romtelecom care bineinteles inutili ca de obicei mi-au spus ca nu au avut concurs si mi-au prezentat 5 minute o oferta in loc sa ia vreo masura impotriva viitoarelor tentative de acest gen (informatii , detalii numar , sesizari) apoi din curiozitate am apelat acel numar dorind sa aflu daca este vreo inselatorie noua . Alt "baietel" mi-a cerut numele, numarul de telefon sa faca o verificare apoi am asteptat cateva secunde timp probabil in care s-a scarpinat in ureche si a confirmat ca da am castigat apoi a cerut niste date dupa ultima factura (data platii ). Nu am mai avut timp sa stau dupa el pana la sfarsit sa vad ce exact urmarea deoarece trebuia sa plec la serviciu asa ca l-am agresat putin verbal cu niste intrebari despre contul meu de abonat desi teoretic avea calculatorul cu softul de management al persoanelor castigatoare in fata habar nu a avut sa raspunda a inceput sa se balbaie si m-a trimis la o adresa din Bucuresti sa-mi ridic premiul si sa am la mine factura, buletin si alte cateva acte. Aveti mare grija la aceste tentative de frauda va pot costa scump daca nu sunteti atenti, cei care stiu despre ele sa informeze si persoanele mai batrane : bunici, parinti, vecini pentru a preveni viitoarele incercari a acestor nenorociti slab pregatiti dar letali in cazul persoanelor credule. Tot ce suna prea frumos a fii adevarat este cel mai probabil o inselatorie , verificati informatia , nu depuneti bani in conturi necunoscute, nu platiti facturi care vi se par dubioase,nu apelati numere necunoscute,aveti grija la prefixul format( 91407% redirecționare apelurile către numere de mobil) cititi povestile cetatenilor pagubiti sau informativa la cel mai apropiat post de politie despre noile metode, oamenii de acolo sunt foarte cumsecade si va vor ajuta. Postati numerele de mobil, fix ale infractorilor pe toate forumurile, blogurile pe care le vizitati si au topic special pentru asa ceva. NEPASAREA DISTRUGE VIETI. INSELACIUNEA SI TENTATIVA DE INSELACIUNE se pedepseste conform art. 215 si art.20 din codul penal cu închisoare de la 3 la 15 ani -depuneti plangere la cea mai apropiata sectie de politie preferabil sa aveti ca proba inregistrarea apelului. PS: unele din numerele de telefon folosite pentru fraude: 0785901365 0757377710 0769887223 - numar cercetat 0756420719 0757251796 0764862633 0755326822 0784780453 0747527793 0786903089 0751887797 0751693537 0756633546