Cererile către CEDO pot fi redactate şi în limba română

Cererile către CEDO pot fi redactate și în limba română

Șase luni este termenul în care se pot depune sesizări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, condiția fiind ca hotărârea judecătorească internă să fie definitivă și irevocabilă. Știe că într-o economie de piață fiecare poate să practice în mod legal orice activitate dorește. Părerea cititorului nostru, D. H. Ivan (46 ani), este că tarifele percepute de traducătorii autorizați sunt cam piperate: „Nu vreau să vă spun câți bani am dat pentru traducerea unui act din limba germană de nici jumătate de coală obișnuită de scris. După ce că am dat o căruță de bani, actul n-a fost recunoscut de notarul la care m-am dus ca să-mi definitivez tranzacția. Mi-a zis notarul că fără ștampila unei firme de traducere acte și fără semnătura în clar a traducătorului nu poate să ia de bună acea traducere”. Asta, din cauză că notarul avea obligația să verifice dacă traducătorul respectiv avea autorizație pentru traducere acte în limba germană, specimen de semnătură etc. Urmare acestei experiențe, cititorul nostru a simțit nevoia să atragă atenția că traducerile autorizate ar trebui să se facă numai prin notariat, așa cum era procedura pe vremea notariatelor de stat. În felul acesta, se va exclude posibilitatea traducerii unor acte dubioase sau neclare, care, iată, presupune costuri semnificative, dar și pierdere de timp. Vrea să se plângă CEDO Bărbatul are un conflict mai vechi cu justiția și este hotărât să ceară daune morale și materiale la CEDO: „Recunosc că dau în bâlbâială când mă gândesc câți bani trebuie să dau pe traducerea cererii. Nu mai am încredere în avocatul meu, m-a mâncat destul (aproape că nici să-l salut nu pot fără să-i dau ceva), și m-am gândit să vă întreb pe dumneavoastră dacă este obligatoriu ca cererea la CEDO să fie scrisă numai în limba engleză și ce ar trebui să conțină ea? Vă mulțumesc pentru răspuns și vă doresc numai bine”. v v v Consilierul juridic Carmen Gigică atrage atenția, din start, că CEDO nu poate fi sesizată decât după ce au fost epuizate, în prealabil, căile de apel și/sau recurs interne și numai în termen de șase luni de la data la care dumneavoastră personal sau avocatul dumneavoastră ați luat cunoștință de rămânerea definitivă și/sau irevocabilă a hotărârii judecătorești interne. O plângere care nu respectă aceste condiții de admisibilitate nu va putea fi examinată de către Curte. Franceza și engleza - limbi oficiale Chiar dacă limbile oficiale în care vă puteți adresa, în scris, CEDO, sunt franceza și engleza, aveți, de asemenea, posibilitatea de a scrie Grefei în limba oficială a oricărui stat care a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, deci și în limba română. Cererea adresată Curții va trebui să cuprindă următoarele: 1. datele de identificare ale reclamantului sau ale reprezentantului său; 2. un scurt rezumat al faptelor de care doriți să vă plângeți, precum și al capetelor de cerere; 3. menționarea dreptului sau drepturilor garantate de Convenție care considerați că v-au fost încălcate; 4. indicarea remediilor juridice pe care le-ați exercitat; 5. lista deciziilor pronunțate, în cazul dumneavoastră, de către o autoritate publică, precizând, pentru fiecare decizie: data, conținutul (în mod sumar) și autoritatea care a pronunțat-o, precum și copiile xerox ale acestora. Cererea adresată Curții trebuie semnată personal de către reclamant sau de către un mandatar cu procură specială, ce va trebui, de asemenea, anexată solicitării. Examinarea cererii este gratuită, iar Grefa vă va ține la curent, în scris, cu privire la stadiul dosarului. Coordonatele Curții Europene a Drepturilor Omului sunt: Monsieur le Greffier de la Cour européennee des Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, F- 67075 STRASBOURG CEDEX.