Medicul de gardă

Cele mai importante analize medicale pentru femei

„Am sărbătorit recent 40 de ani și, mai în glumă, mai în serios, invitații mi-au spus să am grijă de sănătate, că după vârsta asta încep problemele. Aș vrea să știu, dacă se poate, ce analize recomandă medicul după această vârstă?”. (Dana Roman)v v vStimată doamnă Roman, dr. Iuliana Botezatu, medic specia-list în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, adeptă a principiului că este mult mai ușor să previi o problemă de sănătate decât s-o tratezi, vă felicită pentru preocu-parea dumneavoastră în acest sens. Referitor la analizele medicale pe care le consideră cele mai importante pentru sănătatea unei femei, lista este apreciabilă, însă medicul consideră că toate sunt esențiale pentru prevenirea unor afecțiuni:l Testul Papanicolau, ca și examenul pelvian, indiferent de vârstă, trebuie făcute anual. Numai astfel se pot preveni cancerul sau alte afecțiuni de natură sexuală l Examinarea periodică a sânilor. Nu este nevoie să apară vreo senzație de disconfort pentru a face o ecografie mamară și, după 40 de ani, o mamografie l Tensiunea arterială la control! Orice dereglare a tensiunii arteriale poate duce la afecțiuni foarte greu de tratat. Chiar dacă după vârsta de 40 de ani, creșterea tensiunii este normală, dacă se depășesc limitele, e nevoie de prezentarea la medic l Dereglările metabo-lice. Necazurile provocate de alimentația haotică pot cauza boli grave și dereglări de metabolism. De aceea ideal ar fi să se ceară părerea unui endocrinolog dacă apar scăderi sau creșteri bruște în greutate l Vaccinuri pentru imunizarea organismului. Și persoanele care se consideră perfect sănătoase trebuie să-și facă vaccinurile necesare pentru creșterea imunității, căci ajută la întâmpinarea complicațiilor și la o stare ușoară de boală l Colo-noscopia. Întrucât constipația este o afecțiune întâlnită la femei, se recomandă colonoscopia, pentru analizarea tubului digestiv. Tinerele pot opta pentru examinarea cu bariu sau testele de depistare a hemoragiilor l Nivelul zahărului din sânge trebuie și acesta verificat anual, căci dacă este mare, poate duce la complicații grave, precum diabetul zaharat l Consultul oftalmologic, o dată pe an, poate preveni glaucomul sau cataracta, care, netratate, pot duce la orbire. La fel de importantă este și verifi-carea anuală a sănătății dinților.