Cele mai eficiente remedii naturale

Ştire online publicată Joi, 03 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O serie de leacuri folosite de-a lungul anilor și-au dovedit eficiența, astfel încât, la nevoie, pot fi folosite cu atât mai mult cu cât sunt naturale.Unghii sfărâmicioase, exfoliate: de 2 ori pe zi, timp de 10 zile,unghiile se ung cu suc de lămâie sau de ceapă.Bila leneșă: cu o lingură de lemn se amestecă 2 ceșcuțe pentru cafea cu ulei de măsline, 2 ceșcuțe cu miere, 2 ceșcuțe de suc de lămâie și coaja dată prin mașina de tocat, se evită folosirea vaselor de metal. Se amestecă, se poate folosi imediat, câte o lingură cu œ oră înainte de mesele principale, restul se păstrează la frigider. Tratamentul se poate repeta până la folosirea cantității de ulei de 600 ml.Balonare: frunze de anghinare, eficace pentru combaterea fermentației intestinale, colicilor abdominale, constipației și ameliorarea funcțiilor hepatice, se face o infuzie din 1 $ $%c 2 lingurițe de plant la o can de ap clocotit, se beau 1 $ $%c 2 cești/zi. Fructe de coriandru cu propietți carminative, calmeaz durerile abdominale, elimin gazele, se prepar o infuzie dintr-o linguriț de fructe zdrobite la o can de apă clocotit, se bea întreaga cantitate pe parcursul unei zile. Busuiocul acționeaz ca antiseptic abdominal, se prepar o infuzie, se beau 2 $ $%c 3 cești/zi.Chimenul și anason sau fenicul au aceleași propietți ca plantele de mai sus.Constipație - seara, pe stomacul gol, se iau 2 linguri de semințe de in. În stomac , acestea absorb mult lichid, formează un bol, care va curăța în drumul lui întreg tubul digestiv. Urmat zilnic timp de două săptămâni este un excelent mijloc de dezintoxicare a organismului. Rădăcină de boz macerată în țuică (100 g. de rădăcină de boz în 1 litru de țuică, se lasă la macerat 5 zile, se păstrează în sticlă închisă la culoare.) 1 c$%c 2 linguri de 2 c$%c 3 ori/zi, pe stomacul gol. Cura durează 2 săptămâni, se face o pauză de o săptămână, apoi se reia cura.Un alt remediu: peste 30 g cicoare uscată se toarnă un litru de apă clocotită, se infuzează 10 minute, se strecoară și se beau câte 200 ml. dimineața, sau câte 100 ml de 2 ori pe zi.Menstruație dureroasă – 30 g rădăcină de anason cu un litru de apă clocotită, se fierbe 15 minute, se beau câte 100 ml. de 3 ori pe ziInfuzie dintr-o linguriță de semințe de morcov la o cană de apă clocotită.Palme aspre și crăpate - o lingură de acid boric se fierbe într-un litru de apă, se răcește și se spală mâinile, de 2 $ $%c 3 ori pe zi, se lasă să se usuce, apoi se ung cu cremă de gălbenele. Se procedează astfel până la vindecare, iar dacă problema reapare, se repetă procedura, căci își va dovedi cu siguranță efectul.