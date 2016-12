Psihologul te ajută

Cel mai bun prieten te sapă? Ce faci?

Renunță!, este sfatul psihologului, căci, din păcate, unele prietenii, oricât de strânse și de vechi ar fi, nu mai au nicio șansă.„Prietenia este încercarea prin care se măsoară un om” (Oscar Wilde). Nu degeaba se spune că prietenie adevărată este doar aceea care face față la testul timpului, iar în situațiile dificile, devine co-lacul de salvare. Asta se explică de ce se spune că, într-o viață, dacă ai noroc, găsești un singur prieten adevărat.„O prietenie adevărată se bazează pe încredere reciprocă, iar secre-tele, intimitățile spuse bunilor prieteni n-au voie să ajungă la urechile altora, chiar dacă informațiile res-pective ar putea părea banale. Și, la fel de important, prietenul nu-ți întoarce niciodată spatele la greu!” - precizează psihologul Alina Pan-drea. Cu alte cuvinte, implicarea afectivă și eventualele sacrificii pe care le faci nesilit de nimeni sunt piatra de temelie a unei prietenii. Și, totuși, există prietenii percepute ca vechi și foarte puternice care cedează la un moment dat:„Prietenia e un cuvânt greu, de cele mai multe ori ne simțim înșe-late așteptările din partea unor presupuși prieteni. Însă dacă ai un prieten care ți-a fost alături vreme de 12 ani, la bine și la greu, iar de când ți-a devenit coleg de muncă, începe să te sape, ce faci? Culmea e că am ajutat-o să se angajeze în același loc cu mine, să se integreze în colectiv…” -aceasta este dilema unei cititoare în vârstă de 38 de ani, care, deși de ceva vreme este „lucrată, pârâtă la șefi” sistematic de cea care într-adevăr i-a dovedit loiali-tate până acum, nu este capabilă să-i reproșeze nimic: „Simt că-mi otrăvesc sufletul prin tot ce am descoperit că-mi face, am dovezi clare, ea joacă un teatru perfect, secretele mele au ajuns temă de bârfă printre colegi, iar eu nu am puterea să renunț la o prietenie atât de veche”.Prietenie fără încredere nu există!Fără doar și poate, viața fără prieteni este ca o masă fără desert. Însă o prietenie care te otrăvește psihic, fie și cu picătura, în afară de faptul că nu-ți face bine, te poate băga în depresie, atrage atenția psihologul. Iar când ultima brumă de încredere iese din ecua-ție, acea prietenie devine toxică. Dar ce este prietenia toxică? Potrivit psihologului, într-o prietenie, toate părțile trebuie să fie respectate în mod egal, sprijinite și înțelese în orice situație, cu alte cuvinte, să fie un echilibru perfect. Prietenia toxică apare când acest echilibru este afectat, când nevoile unuia sunt îndeplinite, pe când ale celuilalt, nu. Lucrurile nu sunt deloc simple, căci o prietenă apropiată îți poate influența întreaga existență, de la sănătate până la profesie, impactul comportamentului duplicitar fiind negativ pe toate planurile. Sunt multe feluri în care o prietenă te poate răni, aici lucrurile nu sunt trase la indigo.„Referitor strict la cazul de față, deși îi acorzi ajutorul tău de câte ori are nevoie, în loc să-ți răspundă cu aceeași monedă, este mereu în competiție cu tine, practic face tot ce-i stă în putere să fie înaintea ta pe toate planurile și recurge chiar la săpături la nivel înalt, pentru a-și duce până la capăt intenția. Este foarte grav, acea prietenie nu mai are viitor, căci încrederea reciprocă practic nu mai există, din moment ce nici secretele nu se mai păstrează!” -ne-a mai spus psihologul.De ce nu poți rupe relația? Din aceleași considerente pentru care multe femei rămân alături de parte-neri care nu le respectă. Poate și din obișnuință sau din teama că ai dat prea ușor cu piciorul unei vechi prietenii sau că n-o vei putea înlocui cu alta.Cum poți depăși situația? Trebuie spus lucrurilor pe nume, trebuie descoperite motivele schimbării, oricât de sensibilă ar fi situația, căci între prietenii vechi, sinceritatea este permisă. Poate afli că prietena ta nu te… otrăvește cu intenție, poate are un motiv pentru care și-a schimbat comportamentul. Încercați împreună să-l eliminați, iar dacă nici strategia asta nu funcționează, trebuie renunțat, altfel depresia stă la pândă. Oricât ar fi de dureros, unele prietenii, nu mai au nicio șansă. Dar asta nu înseamnă că nu puteți rămâne amice pe mai departe, având grijă s-o tratați ca pe o colegă oarecare și, grijă mare!, nu-i mai destăinuiți nimic. În fond, S-ar putea să nu fie singura colegă care… vă sapă!