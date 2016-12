Ceapa, leac pentru reumatism?

Ştire online publicată Luni, 07 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Indicutabil, ceapa este vedeta bucătăriei românești, aproape nimic nu se poate găti fără această legumă. Din păcate, din cauza mirosului specific, nu prea luăm în calcul și calitățile terapeutice ale cepei, recunoscută drept un antibiotic natural, remediu în bolile renale, factor de longevitate.O minune pentru reumatici. Ceapa conține carbohidrați, între 28 și 36 de calorii (la 100 de grame), cantități importante de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitaminele A, E, C, complexul B, proteine, precum și substanțe cu proprietăți antiseptice. Specialiștii au descoperit că ceapa este un diuretic excelent, care favorizează eliminarea unei cantități importante de sodiu din organism. Datorită acestei proprietăți, terapeuții recomandă bolnavilor de gută, reumatism și de azotemie (exces de uree sau de acid uric în sânge) să consume zilnic câte 150 g de ceapă crudă timp de 21 de zile.Însă beneficiile cepei nu se opresc aici. Iată de ce mai este bines ă consumăm zilnic ceapă:Apără organismul de cancer. Cercetătorii italieni au studiat efectele dietei bogate în ceapă asupra populațiilor din sudul Europei. Ei au descoperit că în țările în care locuitorii folosesc ceapa în alimentație este redus riscul de apariție a diverselor forme de cancer: laringian, esofagian, ovarian, colorectal, de prostată și de sân. Ca și usturoiul, spun specialiștii, ceapa are o cantitate mare de seleniu, o substanță care apără organismul de cancer.Tratează tusea persistentă. Dacă nu mai scapi de tuse, poți prepara un leac pe cât de simplu, pe atât de eficient: amesteci cinci lingurițe de suc de ceapă cu opt lingurițe de miere. Leacul îl consumi în trei reprize, timp de cinci zile. Efectele terapiei sunt extraordinare: accesele de tuse încetează și elimini secrețiile acumulate. La fel de eficient pentru tusea persistentă este decoctul de ceapă. Băutura o prepari din două cepe, pe care le fierbi în 500 ml de apă, apoi o îndulcești cu miere.Tinctura de ceapă, un bun antibiotic.Tinctura de ceapă se prepară din 500 g de ceapă, care se pun la macerat în 500 ml alcool de 40 de grade. După 10 zile, lichidul se filtrează. Leacul, cu proprietăți antibiotice, se administrează de trei ori pe zi (câte 30 de picături) în tratamentul arteritei, al bolilor interne din sfera aparatului respirator și al bolilor de piele. În acest ultim caz, leacul se aplică pe pielea unsă înainte cu cremă de gălbenele.Dizolvă calculii biliari. Specialiștii au constatat că ceapa poate preveni litiaza renală. În cazul persoanelor cu probleme care au mâncat câte o salată de ceapă (120 grame), asezonată cu suc de lămâie, timp de 18 zile, s-a observat o îmbunătățire a stării de sănătate.Un efect similar îl are consumul de ceapă în cazul litiazei biliare. Dacă ai calculi biliari trebuie să consumi câte trei lingurițe de suc de ceapă, pe care îl lași să se macereze, timp de cinci ore, în trei linguri de ulei de măsline. După 14 zile de tratament, faci o pauză de o săptămână, apoi repeți procedura. Efectele nu se lasă așteptate: în scurt timp, poți elimina calculii biliari existenți, dacă nu au dimensiuni prea mari, iar remediul previne și formarea unor noi calculi biliari.