Ce vitamină stopează apariţia ridurilor

Ce vitamină stopează apariția ridurilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă vrei ca anii să nu lase semne pe chipul tău, te poți baza pe vitamina C. Substanță prezentă în țesutul cutanat, această vitamină are roluri importante pentru piele, spun specialiștii Click pentru femei.Vitamina C are valoare antioxidantă, protejând celulele cutanate de acțiunea nocivă a razelor ultraviolete. Grație acestei vitamine, pielea se apără mai bine de radicalili liberi, care determină îmbătrânirea pielii.La nivelul dermei, vitamina C este necesară pentru sintetizarea colagenului, principalul constituent al pielii. Dacă ai carență de vitamina C, țesutul cutanat se deteriorează și îmbătrânește mai repede.La vârsta de 60 de ani avem de două ori mai puțină vitamina C decât la 20 de ani, arată studiile.Aplicarea locală a vitaminei C reduce semnele îmbătrânirii la nivelul pielii și stimulează cu până la 25% sinteza de colagen, se arată într-o cercetare recentă.Așadar, asigură-te că incluzi zilnic în alimentație alimente care conțin vitamina C (citrice, pătrunjel, broccoli, varză).De asemenea, alege produsele cosmetice care conțin vitamina C!