Ce v-aţi dori să facă Mazăre în noul mandat?

Ce v-ați dori să facă Mazăre în noul mandat?

Alegerile s-au terminat, iar cititorii noștri s-au gândit că este un bun moment pentru a deschide această rubrică. Speranța lor este că în al patrulea mandat, pe agenda de priorități a edilulului șef al Constanței, în afara pensio-narilor, își vor face loc și celelalte categorii sociale. Iar semnalele primite de la cititori pe parcursul săptămânii trecute au condus înspre aceeași direcție: necesitatea înlăturării haosului din perimetrul Pieței Tomis III.l De la fereastra apartamentului în care locuiește, Adriana Tudor are vedere asupra întregii pano-rame a Pieței Tomis III și a zonelor adiacente. Și nu-i place deloc ce vede, situație pe care a sinteti-zat-o într-un singur cuvânt: haos! Femeia îi recomandă edilului șef al Constanței să-și mai pună inspectorii să vadă în ce condiții sunt acaparate porțiuni întregi din spațiul public, evident, din afara perimetrului pieței, pe care oamenii au ajuns să-i considere de-ai casei, căci își fac veacul cu: „Cu tot felul de buruieni, ierburi și prostioare pe lângă piață, de ani și ani de zile. Nu vreau să fac aluzie la culoarea tenului, ca să nu fiu acuzată de discriminare, însă am observat că tupeiștii răzbesc mai bine în ziua de azi. Iar noi trebuie să ne facem loc printre fustele lor ca să intrăm în piața mare. Dacă domnul primar se va ocupa să dispară toată cacealmaua asta de comerț, eu voi fi mândră că locuiesc în această parte a orașului”.l „Am văzut parcarea de la Spitalul județean și tare mi-a plăcut, plus că e și pe gratis. Dacă te duci să-ți faci piața în Tomis III, trebuie să dai banul, cu toate că nu e nimic amenajat, plus că se face un haos de la toate mașinile alea parcate în toate direcțiile, de te ia amețeala” - este de părere Valeria Moroianu. Ca șoferiță, consideră că lipsa parcărilor este un stres care-și lasă zilnic amprenta asupra ei, ca dealtfel asupra tuturor conducătorilor auto dintr-un oraș cu un trafic rutier infernal: „Trotuarele ocupate de mașini, șoselele ocupate de mașini, aglomerație de nu te mai vezi om cu persoană, pe unde să mai circule și bieții pietoni? Ca șofer, în ziua de azi, ai cea mai grea viață! Ca să nu mai spun că ne vânează cu caracatițele astea… E nevoie de o parcare mare în zonă, s-o facă din fonduri europene. Am văzut că se poate!”.